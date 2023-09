30.09.2023 Comunicaciones MSZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Comunicado MSZ30.09.2023

Informe, że 30 września 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. obwodów głosowania za granicą.

Nowelizacja tworzy nowe obwody głosowania w tych okręgach konsularnych, w których jest to zasadne ze względu na zwiększone zainteresowanie wyborców zgłoszeniem się do spisów sporządzanych przez konsulów. Dodatkowe obwody głosowania powstaną w: Amsterdamie, Lizbonie, Hamburgu, Dortmundzie, Stuttgarcie, Zurychu, Bedford i Manchesterze.

Na skutek nowelizacji globalna liczba obwodów głosowania w tegorocznych wyborach i referendum ogólnokrajowym wzrośnie do 410, czyli będzie o blisko 30% większa niż w wyborach z 2019 r.

Wejście w życie nowelizacji umożliwi wyborcom rejestrowanie się przez e-Wybory w spisach sporządzanych dla nowoutworzonych obwodów.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

