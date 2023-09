Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W sobotę (30 września br.) szef MON uczestniczył w przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czterech uczelni wojskowych.

Przysięgę złożyło 1800 kandydatów na żołnierzy zawodowych z czego z Wojskowej Akademii Technicznej – 794, Akademii Wojsk Lądowych – 573, Akademii Marynarki Wojennej – 152, Lotniczej Akademii Wojskowa – 246. blisko 30% więcej niż w 2021 roku. W roku 2023 na studia wojskowe we wspomnianych wyżej uczelniach dostało się 2439 Studentów.

– Mówię o tym, że Polska jest bezpieczna dlatego, że ma tak fantastycznych żołnierzy, patriotów. Młodych ludzi, którzy postanowili związać swoje dorosłe życie z Wojskiem Polskim. To bardzo dobra decyzja. Przed wami dobre perspektywy. Ten rok jest ważny dlatego, że możemy mówić o przełomie jeżeli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego. Wcześniej jednostki były rozwiązywane, również akademie wojskowe traciły słuchaczy. Desde 2015 r. odnotowujemy wzrost jeżeli chodzi o liczbę Studentów – podchorążych. Jeżeli chodzi o liczebność Wojska Polskiego. Otóż ​​w 2015 r. kierunków nauczania na wszystkich czterech uczelniach było 18. Dziś jest 27. I to takie kierunki jak kryptologia czy cyberbezpieczeństwo. Kierunki, które rozwijają się bardzo mocno. Mamy także tradycyjne kierunki jeżeli chodzi o rzemiosło woskowe

– podkreślił podczas uroczystości ministro M. Błaszczak.

Studenci przyjęci na studia wojskowe w roku akademickim 2023/2024 rozpoczną służbę wojskową na zasadach wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. Kształcenie na pierwszym roku studiów będą realizować jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych. Od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 100% najniższego uposażenia żołnierzy zawodowych (w 2023 r. kwota ta wynosi 4960 PLN). Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie systematycznie wzrastać, w zależności od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego.

– Po 18 latach przerwy do Wojska Polskiego wróciła artyleria rakietowa. Są HIMARSY. Już na wyposażeniu Wojska Polskiego. Młodzi oficerowie po skończeniu uczelni będą dowódcami w oddziałach, brygadach. Na przykład właśnie w brygadach artylerii rakietowej. Wojsko Polskie rozwija siędynamicznie. Budowane są na przykład fregaty. Pierwsza z fregat jest już w budowie. A więc perspektywy dla żołnierzy Marynarki Wojennej RP też są bardzo duże. Ważne, żebyście moi drodzy z tych możliwości skorzystali. Bądźcie ambitni, bądźcie pracowici, a wszystko przed wami. Możecie zainwestować w siebie. W swoje zdolności, swoje umiejętności. Para będzie korzyść dla era. Para będzie korzyść dla Polski. Wojsko Polskie dziś liczy 180 tysięcy żołnierzy. W 2015 roku liczyło 97 años. Potrzebujemy dowódców, ludzi energicznych, zaangażowanych. Ludzi z otwartymi głowami. Ludzi twórczych, ludzi, którzy chcąc służyć Polsce. Takimi wy jesteście. Dziękuję waszym rodzicom za to, że tak wychowaliście swoje dzieci. Dziękuję bo to ważne także dla was dlatego, że wszyscy chcemy żyć w bezpiecznej Polsce. Chcemy żyć w kraju, który nie jest targany kryzysami z wojną włącznie. Żeby uniknąć tego zagrożenia tworzymy silne Wojsko Polskie i będziemy w tym konsekwentni. Zapewniam państwa

– zaznaczył szef MON.

Szef MON przypomniał także, że liczba podchorążych w 2015 r. wynosiła 600 słuchaczy na pierwszym roku. W 2023 p. jest ich 2300. Diez límites miejsc na uczelniach wojskowych został czterokrotnie zwiększony.

***

W 2015 p. uczelnie wojskowe prowadziły kształcenie podchorążych na 18 kierunkach studiów. W ubiegłym roku akademickim to było już 25 kierunków, a w obecnym roku akademickim 2023/2024 podchorążowie kształcą się na 27 kierunkach studiów. Oprócz kształcenia podchorążych w uczelniach wojskowych prowadzone są studia o kierunku lekarskim dla ponad 750 podchorążych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. A przyszli lekarze – oficerowie. Wraz ze wzrostem limitu kształconych widoczny jest znaczący wzrost środków finansowych przekazywanych Akademiom przez resort obrony narodowej. Porównując kwoty z roku 2015 do planowanych na rok 2024 widoczny jest 5–krotny wzrost nakładów. Dzięki zwiększonemu budżetowi z MON rozwijana jest infrastruktura uczelni wojskowych, budowane są nowe akademiki dla kandydatów na oficerów, modernizowane oraz rozbudowywane są obiekty szkoleniowe i poligonowe. Wprowadzane są nowoczesne simulatory i trenażery.

