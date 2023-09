Россотрудничество: «ГУУ – самый популярный российский вуз среди беларусов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления стал самым популярным российским вузом для граждан Белоруссии.

Об этом 27 сентября 2023 года Международному пресс-центру Sputnik сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин.

По промежуточным итогам прошедшей приемной кампании в вузы РФ наибольшей популярностью пользовались московские и петербургские университеты, рассказал он. Лидером по числу поданных заявок среди белорусов стал Государственный университет управления.

«Этот вуз очень активно реализует программу дополнительного образования, на которую также можно подать заявку по квоте правительства Российской Федерации. И многие белорусы, в том числе уже взрослые работающие люди, подали такие заявки», – подчеркнул Макушин.

В топ также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет, МФТИ, РУДН, РЭУ им. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ.

Что касается популярных специальностей, то особым спросом среди белорусских абитуриентов в России пользуются лечебное дело, стоматология, прикладная математика и информатика, бизнес-информатика, прикладная математика и физика, экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью.

Также поступающим из Белоруссии интересны российские региональные университеты, где обучают специфическим профессиям – востоковед, судостроитель, океанолог, физик-ядерщик и так другие.

