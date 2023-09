В ГУУ состоится Студенческий парламентский час

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 октября 2023 года в Государственном университете управления состоится Студенческий парламентский час с Заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Московской городской думы Инной Святенко.

На встрече всех желающих ждёт открытый и честный диалог со спикером, а также знакомство с одним из лучших молодёжных проектов Москвы – Студенческими парламентскими клубами.

СПК – это молодёжное объединение студентов, которые совершенствуют свои навыки, следят за общественно -политической жизнью страны, развивают студенческое самоуправление. Проект был запущен Правительством Москвы в 2017 году в 13 вузах столицы, на сегодняшний день в проекте принимают участие 47 вузов. Основные направления работы: обучение искусству дебатов, изучение процесса законотворчества, встречи с первыми лицами Москвы, проведение развивающих тренингов и лекций от известных личностей.

Если есть желание лично задать вопросы сенатору, узнать о возможностях профессионального развития в проекте СПК и написать свою красивую историю успеха, то регистрируйтесь и приходите.

Место и время проведения Студенческого парламентского часа: 3 октября, 17:00, ГУК-249.

Регистрация: https://forms.gle/ubbFdHCcw8XtovKz6

