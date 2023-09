29.09.2023 Przywracamy kolejne zdolności Wojska Polskiego – żołnierze ćwiczą na drogowych odcinkach lotniskowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Przywracamy kolejne zdolności Wojska Polskiego – żołnierze ćwiczą na drogowych odcinkach lotniskowych29.09.2023

– Takie ćwiczenie będzie prowadzone cyklicznie. Zaczynamy dziś tu w Wielbarku, gdyż zależy nam na wzmacnianiu Wojska Polskiego. I to konsekwentnie robimy. W przyszłym roku zapewniam, że w tym ćwiczeniu będą również brały udział samoloty FA-50. Tu niedaleko od Wielbarku, na dawnym poligonie, który już przejęliśmy, będzie także stacjonowało wojsko, będzie stacjonowała brygada zmechanizowana wchodząca w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów. Wzmacniamy w ten sposób możliwości obronne Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział minister Mariusz Błaszczak po zakończeniu ćwiczenia ROUTE 604 w Wielbarku.

29 września br. szef MON obserwował szkolenie lotnicze Sił Powietrznych RP na drogowym odcinku lotniskowym.

To jest drogowy odcinek lotniskowy, który zmodernizowaliśmy w latach 2020-2022. Kolejne drogowe odcinki lotniskowe będziemy modernizować. Postawiłem polecenie dowódcom, żeby przedstawili rekomendację, które kolejne należy modernizować do takiego stanu, jaki tu właśnie jest. To jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o gotowość bojową sił powietrznych, chociaż chciałbym też bardzo mocno podkreślić, że w tę całą operację, są zaangażowane inne wojska – chociażby wojska przeciwlotnicze czy wojska obrony terytorialnej oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

– mówił podczas obserwacji ćwiczenia minister Mariusz Błaszczak.

Od 25 do 29 września 2023 r. na drogowym odcinku lotniskowym (DOL) drogi wojewódzkiej nr 604 pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki trwa wojskowe ćwiczenie pod kryptonimem ROUTE 604. Ćwiczenie ROUTE 604 jest szkoleniem lotniczym z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego i ma na celu przećwiczenie procedur lądowania i startu wojskowych statków powietrznych na drodze publicznej, aby w razie sytuacji kryzysowej umożliwić lotnictwu operowanie nawet po zniszczeniu macierzystej bazy. Są to pierwsze wojskowe ćwiczenia na DOL od 20 lat. Zadania lotnicze realizują samoloty z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, myśliwce F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; samoloty transportowe C-130, C-295 i M-28 z 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz samoloty szkolno-treningowe M-346 z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Nadrabiamy zaległości. Przygotowujemy Wojsko Polskie do tego, żeby mogło odstraszać agresora realnie. Dziś mogliśmy podziwiać kunszt naszych pilotów – pilotów samolotów F-16 i samolotu Bielik. Nasi piloci muszą ćwiczyć swoje umiejętności lądowania i startu w takich warunkach. Będziemy wykorzystywać w wielu miejscach naszego kraju drogowe odcinki lotniskowe. Wzmacniamy zdolności obronne i gotowość sił powietrznych do tego, żeby mogły działać wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo

– mówił szef MON.

>>> GALERIA – Szkolenie lotnicze RUTA 604

Przez wiele lat ćwiczenie umiejętności korzystania z dróg jako lądowisk dla samolotów wojskowych nie było realizowane. Niezwykle ważne jest przetrwanie samolotów tam, gdzie są najbardziej wrażliwe, w miejscu postoju, tankowania i przezbrajania. Dlatego piloci, zarówno samolotów bojowych jak i transportowych, ćwiczą umiejętności startów i lądowań na drogowych odcinkach lotniskowych.

Ważnym elementem tego ćwiczenia jest także to, że szkolą się również żołnierze obsługi naziemnej i obrony bezpośredniej lotniska, a także wojska obrony terytorialnej.

