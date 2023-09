29.09.2023 Węzeł Kamienna Góra Północ Nowy odcinek S3 już dostępny dla kierowców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nowy odcinek S3 już dostępny dla kierowców29.09.2023

Kierowcy mogą już korzystać z nowego fragmentu S3 między granicą Polski z Czechami a węzłem Kamienna Góra Północ. Trasy szybkiego ruchu, takie jak S3, pozwalają zwiększać rozwój gospodarczy kraju i zachęcają do inwestycji w miejscach, do których można szybko dojechać. Nowe drogi to także nowe miejsca pracy, a dzięki temu wsparcie rozwoju lokalnego, bez konieczności opuszczania swojej małej ojczyzny. El primer ministro Mateusz Morawiecki uczestniczył w oddaniu do użytku fragmentu odcinka drogi ekspresowej S3.

Nowy odcinek S3: arteria del Bałtyku

El primer ministro Mateusz Morawiecki uczestniczył w oddaniu do użytku fragmentu odcinka S3 między granicą Polski z Czechami a węzłem Kamienna Góra Północ. W przyszłości będzie to ważna trasa, która połączy porty morskie z południem Polski i naszymi sąsiadami. Trasy ekspresowe nie będą jednak sprawnie wykorzystywane bez dobrej sieci dróg lokalnych. Dlatego tak ważne jest wsparcie samorządów w budowie i remoncie dróg gminnych i powiatowych.

– Dla nas najważniejsze są te drogi, które otwierają możliwości rozwojowe i społeczne dla mieszkańców Polski powiatowej, Polski gminnej, Polski lokalnej. Właśnie taką drogą jest S3 – podkreślił szef polskiego rządu. I dodał: – Przecież z punktu widzenia gospodarczego, turystycznego to jest szalenie ważne, ale również ruch gospodarczy, ruch towarowy, handel zwiększa się niepomiernie, jeżeli mamy dobre drogi.

Inwestycje w bezpieczeństwo i w rozwój

W Polsce sukcesywnie wzrasta bezpieczeństwo w ruchu drogowym, co doceniły także instytucje europejskie. W 2023 p. Polska została po raz pierwszy laureatem nagrody Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Premio al Índice de Desempeño de Seguridad Vial (PIN). Ta nagroda to odpowiednik Oscara w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe i wyremontowane drogi to także większe bezpieczeństwo na drodze do szkoły czy do pracy oraz nowe miejsca pracy.

– Mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego nie będą musieli wyjeżdżać wiele kilometrów stąd do pracy – gdzieś do większych ośrodków miejskich. Tylko tak, jak udało nam się przyciągnąć inwestycje do Jawora, do Polkowic, do Głogowa, do Lubina, dzięki coraz lepszemu skomunikowaniu – tak Kamienna Góra odetchnie „pełną piersią” – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

