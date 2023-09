Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Zatrzymaliśmy wyprzedaż polskiego majątku

Czasy transformacji ustrojowej w Polsce przyniosły wiele poważnych zmian – a wraz z nimi także negatywnych konsekwencji. Polska gospodarka była stopniowo wyprzedawana w ręce obcego kapitału. Polskie firmy i spółki były prywatyzowane i likwidowane, a pracownicy tracili swoje stanowiska.

W 2015 p. rozpoczęliśmy odwracanie tego procesu. Priorytetem w tym zakresie było odzyskanie utraconych spółek i uratowanie tych, które są na skraju upadłości. Udało nam się to i dziś inwestujemy w rozwój polskich firm – wiele z nich już teraz rozkwita i notuje rekordowe zyski, także w eksporcie.

Szef rządu odwiedził Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”, które są dziś największym w Europie producentem koksu odlewniczego. Premier spotkał się pracownikami firmy, gdzie zapewnił o tym, że rząd będzie dbał o polskie firmy.

– Drodzy pracownicy, przede wszystkim dziękuję za wasz trud i obiecuję, że nie pozwolimy na to, aby takie ważne dla regionu wałbrzyskiego zakłady, jak WZK “Victoria” upadły, żeby zbankrutowały. Para nasz surowiec estratégicozny – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Zatrzymanie wyprzedaży polskich firm oraz inwestycje w majątek narodowy to kluczowe elementy polityki gospodarczej rządu. Przykłada się to do wzmacniania suwerenności Polski.

Strategiczne gałęzie naszej gospodarki muszą być w polskich rękach

Jako rząd, dbamy o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli w każdym zakresie. Rozumiemy także, jak ważne jest bezpieczeństwo gospodarcze naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił podczas wizyty w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria”, że koks to znakomity towar eksportowy, dlatego realizowane są kolejne inwestycje i modernizacje w zakładzie – zakłady będą dalej funkcjonować i się rozwijać.

– Dwa słowa jeszcze na temat tej wspaniałej koksowni. Mówię wspaniałej dlatego, że naprawdę miałem okazję popatrzeć na kawałek procesu: w ciężkiej pracy, w trudzie, w pocie czoła wypracowywany jest surowiec Strategiczny – koks – powiedział szef rządu. – Para bromear surowiec Strategiczny Polski i będziemy bronić koksu, jako surowca Strategicznego Unii Europejskiej i Polski – zaznaczył.

Polska musi kontrolować swoje Strategiczne Gałęzie gospodarki i mieć firmy, które napędzają rozwój i inwestycje na szeroką skalę. Polska Grupa Zbrojeniowa, Orlen, Polskie Koleje Państwowe, Grupa Azoty, KGHM czy Polskie Linie Lotnicze LOT – to tylko kilka ze spółek, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania naszej gospodarki. To także stabilni pracodawcy oraz ambasadorowie polskiej gospodarki za granicą.

