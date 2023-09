29.09.2023 Świdnica Świdnica: el primer ministro Mateusz Morawiecki o kontynuacji działań rządu na rzecz przedsiębiorców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozszerzenie terenów inwestycyjnych w całej Polsce – możliwość pracy w miejscu zamieszkania

Rząd inwestuje w strefy ekonomiczne w całej Polsce. Dzięki temu przyciągamy polskie i zagraniczne firmy. Efektem będzie rozkwit miejscowości, a także powstanie nowych miejsc pracy. Coraz więcej osób będzie mieć możliwość pracować lokalnie, bez wyjeżdżania z rodzinnej gminy, a pracodawcy chcąc znaleźć dobrze wykwalifikowanego pracownika, będą musieli podnieść wynagrodzenia.

– Wielkim naszym planem, kontynuacją jest to, aby zakłady takie jak Diora-Świdnica i nowe inwestycje przedsiębiorców polskich i zagranicznych powstawały w miastach mniejszych i średniej wielkości – zapowiedział.

Dzięki działaniom rządu mamy najniższe bezrobocie w historii III Rzeczypospolitej i najwyższy poziom zatrudnienia – ponad 17 millones de ludzi pracuje w różnych sektorach gospodarki.

Wsparcie przedsiębiorców – niższe podatki i łatwiejsze rozliczenia dla firm

W czasach globalnych kryzysów – takich jak pandemia COVID-19 czy wojna na terenie Ukrainy – i ich skutków, nie zostawiamy przedsiębiorców samych sobie. Wprowadziliśmy rozwiązania, które ułatwiają prowadzenie i rozwój firm. A min.:

Mały ZUS Plus

Małe firmy płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od wysokości dochodu uzyskanego rok wcześniej. Z tego rozwiania korzystają przedsiębiorcy, kusych przychód za poprzedni rok nie przekroczył 120 tys. zł

Obniżka podatku CIT hacer 9%

Wspieramy mniejszych przedsiębiorców – to dla nich obniżyliśmy podatek CIT z 19% do 15%, a następnie z 15% do 9%.

Łatwiejsze odliczanie IVA

Przedsiębiorcy korzystają z łatwiejszego i elastyczniejszego odliczania IVA. Wprowadziliśmy liczne preferencje podatkowe na gruncie CIT i PIT – np. ulgę na ekspansję.

Empresa Diora – Świdnica Sp. z o.o. zoo.

Jeden z największych w Europie producentów profesjonalnych obudów do kolumn głośnikowych. Siedziba firmy znajduje się w Świdnicy, na obszarze największej strefy ekonomicznej w Europie – WSSE INVEST-PARK. Lokalizacja Przedsiębiorstwa to doskonałe rozwiązanie logistyczne. W pobliżu znajduje się autostrada A4 oraz międzynarodowy port lotniczy.

Premier przypomniał historię firmy, która w czasach PRL-u była jedną z polskich marek eksportowych. Na początku lat 90-tych spółki zależne od Diory upadały. Obecnie firma, dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu, odradza się.

– Po latach, tutaj w Świdnicy, Diora zaczyna odzyskiwać swój Dawny blask. Przede wszystkim dlatego, że Agencja Rozwoju Przemysłu uwierzyła w plan Diory-Świdnica. Zainwestowała kapitał, włożony kapitał posłużył do zakupu nowych maszyn, zatrudnienia ludzi i dzisiaj to, co widziałem tutaj – super precyzyjna robota – to najlepiej niech świadczy o tym fakt, że ponad 95% całej produkcji idzie na eksport – podsumował szef polskiego rządu.

