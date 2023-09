Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

ТАТЬЯНА АНДРИАНОВА, УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

25 лет – это много, но для вуза совсем юный возраст! И, несмотря на свой столь юный возраст, за эти годы наша Вышка заняла достойное место среди старейших вузов Прикамья. И в этом огромная заслуга всего сплоченного коллектива: преподавателей, сотрудников, руководства, студентов и выпускников! Замечательно, что выпускники пермской Вышки успешно и достойно работают в самых разных отраслях и сферах деятельности, пополняют наш преподавательский коллектив. Поздравляю всех с юбилеем и желаю дальнейшей плодотворной деятельности, творческих достижений, долгих лет процветания, успешного обучения мастеров и профессионалов, целеустремленности и оптимизма!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI