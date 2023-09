Финансовые новости: Финуслуги и НИФИ развивают сотрудничество для повышения финансовой грамотности населения

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 сентября 2023 года Московская биржа и Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Министерства финансов Российской Федерации на Московском финансовом форуме подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

В официальной церемонии подписания соглашения приняли участие управляющий директор проекта Финуслуги Игорь Алутин и директор НИФИ Владимир Назаров.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в распространении практики размещения субъектами РФ народных облигаций на платформе Финуслуги, а также в создании комфортной среды для развития финансовой культуры в регионах и повышении финансовой и киберграмотности населения.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“На платформе Финуслуги уже размещалось нескольких выпусков народных облигаций Калининградской области и Москвы. В следующем году ряд регионов также планируют выпустить облигации для населения. Этот инструмент расширяет инвестиционные возможности граждан и позволяет им получать гарантированный доход выше, чем по накопительным счетам, а субъектам РФ в качестве эмитентов – привлекать средства на развитие. Наши совместные с эмитентами усилия по развитию финансовой культуры и формированию ответственного отношения к сбережению уже приносят свои результаты. Количество инвесторов с каждым выпуском кратно увеличивается, а скорость выкупа народных облигаций достигает 40 миллионов ценных бумаг в час”.

Владимир Назаров, директор НИФИ:

“Количество частных инвесторов в России с каждым годом увеличивается. Косвенно это отражает повышение финансовой культуры наших граждан. Тем не менее самооценка новичков на финансовом рынке часто превышает реальный уровень их знаний. Государство и бизнес должны работать над эффективными инструментами, чтобы сгладить это расхождение. В этом смысле мы с большим энтузиазмом смотрим на запуск народных облигаций регионов. Такие бумаги, с одной стороны, открывают гражданам новые возможности для сбережений, с другой – помогают сделать первый безопасный шаг к инвестициям, ну и, наконец, позволяют сделать дополнительный вклад в развитие родного региона, то есть задуматься и об общественных финансах”.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.

Подробнее на сайте finuslugi.ru.



