Финансовые новости: Об особенностях проведения предварительной проверки обеспечения по заявкам, поданным в рамках предложения обыкновенных акций ПАО ТМК

Обращаем внимание, что в рамках предложения обыкновенных акций ПАО ТМК процедура контроля и блокировки обеспечения в размере 100% от объема заявки, включая все необходимые комиссионные сборы Биржи и Клиринговой организации, будет проведена после проведения дополнительных проверок в 22:00, исходя из наличия обеспечения по заявкам по состоянию на 19:00 28.09.23 г.



