Финансовые новости: Об обновлении значений ряда индексов акций полной доходности

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Обращаем внимание пользователей, что на сайте биржи и в информационно-статистическом сервере (ИСС) были обновлены значения следующих индексов полной доходности:
|Код индекса
|Период изменений
|MCFTRR
|07.12.2020 – 28.09.2023
|RTSTRR
|25.11.2020 – 28.09.2023
|MEBCTRR
|17.12.2020 – 28.09.2023
|MECNTRR
|28.05.2020 – 28.09.2023
|MECNTRN
|28.05.2020 – 28.09.2023
|RUCNTRR
|28.05.2020 – 28.09.2023
|RUCNTRN
|28.05.2020 – 28.09.2023
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