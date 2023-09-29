Posted on by MIL-OSI Publisher

Финансовые новости: Об обновлении значений ряда индексов акций полной доходности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Обращаем внимание пользователей, что на сайте биржи и в информационно-статистическом сервере (ИСС) были обновлены значения следующих индексов полной доходности:

Код индекса Период изменений
MCFTRR 07.12.2020 – 28.09.2023
RTSTRR 25.11.2020 – 28.09.2023
MEBCTRR 17.12.2020 – 28.09.2023
MECNTRR 28.05.2020 – 28.09.2023
MECNTRN 28.05.2020 – 28.09.2023
RUCNTRR 28.05.2020 – 28.09.2023
RUCNTRN 28.05.2020 – 28.09.2023
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI