Финансовые новости: Об обновлении значений ряда индексов акций полной доходности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Обращаем внимание пользователей, что на сайте биржи и в информационно-статистическом сервере (ИСС) были обновлены значения следующих индексов полной доходности:

Код индекса Период изменений MCFTRR 07.12.2020 – 28.09.2023 RTSTRR 25.11.2020 – 28.09.2023 MEBCTRR 17.12.2020 – 28.09.2023 MECNTRR 28.05.2020 – 28.09.2023 MECNTRN 28.05.2020 – 28.09.2023 RUCNTRR 28.05.2020 – 28.09.2023 RUCNTRN 28.05.2020 – 28.09.2023



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