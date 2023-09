Финансовые новости: Об изменениях порядка регистрации клиентов участников торгов с 1 октября 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

1 октября 2023 года вступают в силу изменения порядка регистрации клиентов участников торгов.

Согласно п. 1.1 Положения Банка России от 17.10.2014 N 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов” в редакции от 17.05.2022, Организатор торговли осуществляет регистрацию клиентов участников торгов и иных лиц, в интересах которых участниками торгов заключаются договоры на организованных торгах, – клиентов второго уровня.

Московская биржа со 2 октября 2023 г. предоставит участникам торгов техническую возможность вносить в информационные системы сведения о всех лицах, в интересах которых участниками торгов заключаются договоры на организованных торгах



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI