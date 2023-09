Финансовые новости: Объем подозрительных операций в первом полугодии 2023 года сократился на 9%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Незаконный вывод средств за рубеж сохранился на исторически минимальном уровне января — июня 2022 года — 12 млрд рублей.

Объемы обналичивания в банковском секторе снизились на 5% и составили 32 млрд рублей. Более чем в два раза сократился объем подозрительных операций по снятию наличных средств со счетов юрлиц. Этому способствовало оперативное доведение до кредитных организаций информации о высокорискованных клиентах через платформу «Знай своего клиента». Также вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года упали объемы обналичивания с помощью исполнительных документов. Прежде всего — за счет законодательных изменений, которые дали банкам право не проводить операции по исполнительным документам при наличии подозрений, что их целью является отмывание доходов. Объемы обналичивания вне банковского сектора снизились до 10 млрд рублей. В аналогичный период прошлого года они составляли 14 млрд рублей. Подробнее читайте в аналитическом комментарии Банка России. Фото на превью: Alex Linch / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI