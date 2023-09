Ученые и студенты НГУ выступили на XII Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 18 по 22 сентября в Иваново прошла XII Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения», в которой приняли участие 180 учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Черноголовки, Омска, Томска, Петрозаводска, Самары и других городов России. С докладами выступили сотрудники кафедры химии твердого тела Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета и лаборатории «Молекулярный дизайн и экологически безопасные технологии» Института новых химических технологий НГУ/ИК СО РАН: доктор химических наук, профессор Елена Болдырева, кандидат химических наук, старший преподаватель Евгений Лосев, аспирант НГУ Алексей Минеев, и студентка 3 курса химического отделения ФЕН Дарья Желтикова.

Тематика конференции охватывала фундаментальное рассмотрение процессов кристаллизации, различные методы получения твердых веществ, способы создания новых конструкционных и функциональных материалов, создание бионанокомпозиционных структур, вопросы полиморфизма и улучшения физико-химических свойств фармацевтических препаратов, проблемы адресной доставки лекарственных препаратов и многое другое.

Доклады ученых НГУ вызвали большой интерес у участников из других научных организаций и оживленную дискуссию, а выступления Алексея Минеева и Дарьи Желтиковой были отмечены почетными дипломами в конкурсе молодых ученых.

— Результаты, представленные ребятами, относятся к различным направлениям, развивающимся в нашей научной группе. Работа Алексея связана с моделированием и изучением процесса биокристаллизации карбоната кальция на подложках различного состава, а доклад Дарьи был посвящён исследованию механоиндуцированного полиморфного перехода в карбамазепине (молекулярное вещество, обладающее противоэпилептической активностью). Стоит отметить, что обе работы выполняются при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в НГУ, направленной, в том числе, на продвижение студенческих научных проектов в университете, — пояснил Евгений Лосев.

Ученые из Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН провели для коллег из НГУ обзорную экскурсию по институту с демонстрацией имеющегося оборудования, которое охватывает полный спектр физико-химических методов анализа твердых веществ и растворов. В ходе общения обсуждались пути продолжения сотрудничества и выполнения совместных работ на базе НГУ и ИХР РАН. Ранее аспиранты из Иваново уже проходили стажировку на кафедре ХТТ ФЕН НГУ под руководством профессора Елены Болдыревой, результатом чего стали совместные публикации.

