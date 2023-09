Стажеры из ГУУ встретились с руководством Торгового представительства РФ в Турции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 сентября 2023 года в Торговом представительстве Российской Федерации в Турецкой Республике состоялась встреча представителей компаний от российской бизнес-миссии, которая проводилась в рамках проведения программы подготовки управленческих кадров, реализуемой федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр» и Государственным университетом управления.

Ранее мы рассказывали о старте работы программы зарубежной стажировки в Турции 24 сентября.

Своим приветственным словом встречу открыл торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, который осветил основные направления российско-турецкого сотрудничества. В своем выступлении, Айдар Аюпович, подчеркнул тот факт, что товарооборот между Россией и Турцией интенсивно нарастает и на текущий момент превысил 65 миллиардов долларов, наблюдается также ускоренный экспорт товаров из России в Турцию. Реализуется практика беспошлинной торговли на отдельные виды товаров, в то же время на другую продукцию введены дополнительные пошлины. Торгпред отметил, что Турция предлагает различные программы поддержки и стимулирования иностранных инвестиций в экономику страны.

Следующим с речью к российским делегатам обратился начальник экономического отдела Торгового представительства Российской Федерации в Турецкой Республике Артур Леонтьев. Он рассказал, что в Турции расширяются свободные экономические зоны, развиваются направления логистики (паромная, автомобильная, авиационная, железнодорожная) и банковская сфера. Руководство Торгового представительства подчеркнуло, что готово предложить любую посильную поддержку российским бизнесменам, в том числе в части таможенного и логистического содействия в рамках торгово-экономического взаимодействия России и Турции.

После этого участники стажировки представили свои компании, рассказали о целях, задачах и своих ожиданиях от программы в Турции. По итогам презентаций и вопросов, поступивших от российских специалистов, представители Торгпредства России дали важные рекомендации по поиску турецких партнеров, поставщиков и дистрибьюторов, объяснили порядок взаимодействия с ними.

В завершении встречи Айдар Гашигуллин и его коллеги пожелали стажерам плодотворной работы и результативного завершения программы и еще раз акцентировали внимание на готовности оказать помощь и содействие в реализации бизнес проектов на благо интересов российско-турецких торгово-экономических отношений.

Рабочая программа этого дня завершилась профильными встречами российских специалистов на предприятиях Анкары. Стажеры смогли детально ознакомиться с процессами производства, задать интересующие вопросы и установить контакты с турецкими производителями.

В рамках предшествующего рабочего дня 26 сентября российская делегация приняла участие в нетворкинг-конференции, которая проходила в MUSIAD Ankara – Независимой ассоциации промышленников с бизнесменов (МУСИАД), специализирующейся на технологиях, исследованиях и разработках, инновациях и знаниях, чтобы повысить конкурентоспособность страны на международном уровне. По итогам конференции состоялись B2B встречи.

Вторая часть программы российских специалистов включала посещение Агентства по инвестиционному развитию Анкары. Стажеры познакомились с деятельностью организации и возможностями сотрудничества, а также презентовали свои бизнес-портфели. Встреча в МУСИАД завершилась обменом мнениями, контактами и В2В встречами с турецкими предпринимателями.

Напомним, что Государственный университет управления в 2023 году планирует бизнес-миссии для российских предпринимателей в Китайскую Народную Республику, Объединенные Арабские Эмираты и Республику Узбекистан.

Подробности можно узнать в Телеграм-канале «Бизнес-стажировки ГУУ».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI