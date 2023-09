Смольный намерен приглашать на работу выпускников Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась рабочая встреча ректора университета академика РАН Андрея Рудского с заместителем руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга — председателем Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Андреем Михайловым. Был подписан плана взаимодействия в сфере трудоустройства молодых специалистов, стороны обсудили организационные вопросы по его реализации.

«Политехнический университет, учитывая многообразие реализуемых образовательных направлений, заинтересован во всестороннем развитии сотрудничества с Администрацией Санкт-Петербурга как в сфере высшего и среднего профессионального образования, так и в сфере дополнительного профессионального образования для служащих города, — отметил Андрей Рудской. — В настоящее время для университета крайне важно получить от региональных властей задание на формирование актуальных компетенций у выпускников и действенную обратную связь, позволяющую своевременно актуализировать содержание образовательных программ. Вуз максимально стремится, чтобы будущие управленцы получили не только комплексные знания в сфере экономики, менеджмента и юриспруденции, но и инженерного дела и проектной деятельности».

«Политехнический университет — один из давних партнёров Администрации Санкт‑Петербурга и надёжный поставщик молодых специалистов, — прокомментировал Андрей Михайлов. — Выпускники Политехнического университета традиционно демонстрируют высокие результаты оценки при поступлении в молодёжный кадровый резерв и успешно трудоустраиваются. Уверен, что разработанный комплекс мер будет способствовать карьерному самоопределению молодых людей и приведет на государственную гражданскую службу тех, кто в этом искренне заинтересован и хочет трудиться на благо города».

Политехнический университет сегодня выступает одним из ключевых образовательных учреждений Санкт-Петербурга, выпускники которого, показывая высокий уровень профессиональной подготовки, успешно поступают на государственную гражданскую службу в Санкт-Петербурге и строят свою карьеру в органах власти города. На протяжении уже почти 30 лет университет обучает профильных специалистов для системы государственной службы по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время это направление успешно реализуется в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли, который и выступил основным организатором встречи.

Сегодня состоялось знаковое для университета и института событие. Уверен, что достигнутые договоренности открывают новую страницу в развитии партнерства с нашими работодателями из сферы государственного управления и решении важных социально-экономических задач региона , — уверен директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

План взаимодействия разработала рабочая группа СПбПУ в составе представителей Высшей школы административного управления ИПМЭиТ и Отдела развития карьеры СПбПУ по инициативе и совместно с представителями Комитета государственной службы и кадровой политики, опираясь на плодотворный многолетний опыт взаимодействия университета с Правительством Санкт-Петербурга. Документ предусматривает реализацию широкого перечня конкретных мероприятий, направленных на повышение информированности студентов и выпускников университета о возможностях трудоустройства в органах государственной власти, совершенствование процесса подготовки кадров для государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в соответствии с актуальными требованиями рынка труда, а также внедрение новых форм взаимодействия с работодателями. Развивая активную коллаборацию институтов СПбПУ и обеспечивая продвижение имиджа государственной службы, план предполагает создание инновационных информационных каналов, раскрывающих специфику профессиональной деятельности на государственной гражданской службе, внедрение на постоянной основе практики экспертных интервью с работодателями и выпускниками университета из сферы публичного управления, развитие новых форм выполнения обучающимися проектов по заказу органов государственной власти города.

Первым шагом в реализации плана станет День карьеры Администрации Санкт-Петербурга во время ежегодного Молодёжного карьерного форума СПбПУ. На нём выступят с лекциями представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, студенты университета примут участие в деловой игре, посвящённой вопросам государственного управления, и пробном тестировании для включения в молодёжный кадровый резерв города. На базе студенческого объединения «Лаборатория публичного управления» уже в осеннем семестре запланировано проведение целого ряда совместных мероприятий.

После подписания плана взаимодействия для представителей Комитета государственной службы и кадровой политики была организована экскурсия по Главному учебному корпусу с посещением Галереи выдающихся учёных-политехников, Белого зала и библиотеки университета. Далее участники мероприятия посетили научно-исследовательский корпус «Технополис Политех», где осмотрели макет кампуса СПбПУ, обсудили специфику функционирования Суперкомпьютерного центра «Политехнический» и ознакомились с ведущими научно-техническими разработками и проектами вуза.

Расширяя возможности трудоустройства выпускников университета, реализация плана открывает новые горизонты для студентов всех направлений подготовки СПбПУ, включая инженерные и юридические специальности.

