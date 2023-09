Представители Китая и России обсудили взаимодействие в сфере СМИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Представители Государственного университета управления приняли активное участие в «Китайско-российском диалоге молодых журналистов», который прошел в «Российской газете».

В мероприятии приняли участие представители ведущих СМИ из России и Китая, эксперты по международной проблематике, аспиранты и студенты.

Собравшиеся обсудили состояние и перспективы развития политических и экономических отношений Москвы и Пекина, роль прессы в продвижении двустороннего сотрудничества, а также смысл выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином «Инициативы глобального развития» и «Инициативы глобальной цивилизации».

Своим мнением на заданные темы поделились руководитель службы информации Евразийского бюро медиакорпорации Китая Ван Дэлу, директор Центра социально-экономических и политических исследований Китая ГУУ Фанис Шарипов, политолог и автор журнала «Эксперт» Вадим Попов, корреспондент Азиатско-Европейского отделения информационного агентства «Синьхуа» Хуан Хэ, корреспондент информационного агентства «РИА Новости» Арина Калинина и другие.

Ван Дэлу призвал российских и китайских коллег приступить к совместной работе, чтобы «создать маяк, который соединит людей и поможет ориентироваться в мире», а также выразил надежду, что Москва и Пекин всегда будут на одной стороне.

Другой представитель китайской прессы Хуан Хэ напомнил, что в марте председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул «Инициативу глобальной цивилизации». В ней лидер призывает страны заменить конфликты взаимными обменами между цивилизациями, что соответствует ходу мирового исторического развития. «СМИ являются распространителями эпохи, — отметил китайский корреспондент. — Они могут и должны играть позитивную роль в обменах между цивилизациями».

Директор Центра исследований Китая ГУУ Фанис Шарипов отметил наличие экономического, географического, правового, административного факторов развития российско-китайского сотрудничества в различных сферах, и в первую очередь в трансграничной электронной торговле. Для этого необходимо продолжать качественную подготовку специалистов для делового сотрудничества между Россией и Китаем, чем уже много лет успешно занимается ГУУ.

Активное участие в дискуссии принимали и студенты, находящиеся в зале. От Государственного университета управления во встрече приняли участие обучающиеся 2 курса бакалавриата программы «Международный производственный бизнес». Молодые люди активно задавали вопросы из зала, интересуясь мнением своих более опытных коллег о политических и экономических нюансах наших двусторонних отношений, развитии журналистики, организации совместных проектов в сфере СМИ. Специальным призом организаторов за активность был отмечен студент ГУУ Степан Яковлев, проявивший высокий интерес к обсуждаемым вопросам.

В ходе общения была признана интересной идея создания международных медиакорпораций и редакций, где могли бы выступать не только китайские и российские журналисты, но и представители государств БРИКС и других объединений, а также лидеры общественного мнения из разных стран. Это позволило бы формировать иную, отличную от западной, информационную повестку, доводить до зрителей, слушателей и читателей видение различных государств на глобальные процессы и будущее мироустройство. Участники диалога пришли к выводу, что мир прессы тоже должен быть многополярным.

По итогам мероприятия все единодушно отметили, что такую практику следует продолжить. Накопилась целая масса вопросов, которые можно обсудить в кругу людей, умеющих не только говорить, но и слушать.

