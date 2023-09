Политехники отправили гуманитарную помощь в новые регионы РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет отправил очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В этот раз большое внимание уделили организации мобильного пункта управления.

Активисты-походники СПбПУ помогли подобрать туристическое снаряжение: складные кровати, столы, стулья. Благодаря этому в разы уменьшится время развёртывания и свёртывания пункта управления и будет проще его передислоцировать. Также политехники отправили комплектующие для ремонта техники.

В партию гумпомощи вновь вошли маскировочные сети, изготовленные студентами, сотрудниками и другими добровольцами вуза.

Эта отправка стала пятнадцатой в нашей практике. В ближайшее время ждём пополнения тёплыми вещами, обувью и передадим их через своих добровольцев в Ростове-на-Дону , — поделился Артём Соловьёв.

За год неравнодушным политехникам удалось собрать, отсортировать и передать более 15 тонн гуманитарной помощи на сумму более 16 миллионов рублей. В университете организовали производство мелкосерийных партий оборудования, необходимого на фронте. За 2023 год изготовили 500 ампульниц, 250 маскировочных сетей, 8000 комплектов «сухого» душа. Детские вещи, предметы гигиены, продукты питания, одежду получили жители поселков, воспитанники детских домов и пациенты лечебных учреждений Донбасса. В одну из поездок политехники привезли и установили глубинные насосы для восстановления водоснабжения посёлков.

Объём работы проделан очень большой. И с этими задачами невозможно было бы справиться без поддержки руководства, технических служб университета, помощи сотрудников и студентов Политеха, а также добровольцев и просто неравнодушных людей. Огромный вклад внесли выпускники вуза и меценаты, на средства которых было закуплено дорогостоящее оборудование , — подчеркнул Артём Соловьёв.

