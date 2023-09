Подведены итоги Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 сентября 2023 года прошел финал II Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», организованной партнёром Государственного университета управления – проектным офисом федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России.

На площадке в Москве встретились представители федеральных органов власти, регионов-лидеров акции, первые лица экологических движений и самые активные участники.

«Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» является одним из ключевых проектов в крупных промышленных центрах, где вопрос чистого воздуха стоит максимально остро. И только объединив усилия бизнеса, власти и общества можно максимально эффективно прийти к успешному достижению результатов», – подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Акция была запущена 27 мая в рамках Х Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге. Одновременно с забегом в культурной столице акция запустилась во всех федеральных округах России – от Дальнего Востока до Кавказа. Масштабные эко-забеги и велотуры прошли в ключевых регионах федерального проекта «Чистый воздух» – на Кузбассе, Урале, Сибири и Центральной части России.

«За 4 месяца в акции приняли участие 54 региона. Жители из более чем 100 городов выбрали в качестве альтернативы бензиновому транспорту «чистый» способ передвижения. Общий охват акции составил более 40 млн человек. Все участники достойны наград, а самых активных сегодня наградят наши эксперты», – рассказал первый заместитель природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов.

Проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов отметил важность вовлечения молодежи в экологическую повестку.

«Сегодня вузы страны, и Государственный университет управления в том числе, вовлечены в формирование экологической повестки среди молодежи. От лица ГУУ поздравляю участников и победителей акции «Выбираю чистый воздух» и надеюсь, что молодые граждане и далее будут активно участвовать в подобных мероприятиях», – поздравил участников акции Дмитрий Юрьевич.

За популяризацию акции среди молодежи диплом победителя был вручен Парламенту школьников Магнитогорска. На протяжении всей акции ребята не только участвовали в эко-гонке, но и рассказывали о ней всем жителям, размещая яркие видеосюжеты в социальной сети ВКонтакте. Такая же благодарность была направлена отделу по молодежной политике города Стерлитамак.

«Государственный университет управления несколько лет успешно сотрудничает с проектным офисом федерального проекта «Чистый воздух». Студенты активно занимаются решением экологических и социальных проблем, так как понимают, что последствия современных вызовов ухудшают условия их проживания. Более того, в этом году студентка 4 курса ГУУ Екатерина Александрова стала победительницей фотоконкурса, организованного в группе проекта в социальной сети Вконтакте к Международному дню чистого воздуха», – прокомментировала начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ, доцент кафедры государственного и муниципального управления Ирина Милькина.

Партнером акции в этом году выступил бренд экологичных автомобилей Chery, который сформировал призовой фонд Всероссийской акции. Для самых активных участников были подготовлены ценные призы: велосипеды, самокаты и умные часы.

К Всероссийской акции присоединились крупные производственные компании. Они организовывали корпоративные забеги, веломарафоны и другие спортивные мероприятия. Сотни участников провели время с пользой для экологии своего города.

В акции причиняли участие жители из 103 городов со всей России. В копилке II Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» 1 278 787 чистых километров, сэкономлено 102 303 литров топлива, а значит предотвращено 255 757 тонн выбросов вредных веществ.

Городами-победителями, жители которых преодолели наибольшее расстояние без использования бензинового транспорта, в этом году стали сразу два муниципальных образования: Череповец и Новокузнецк.

Поздравляем всех участников и победителей акции и благодарим за то, что сделали планету чище.

