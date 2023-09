Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

— Сергей Борисович, почему ливневая канализация так важна для города?

— Задача по организации и развитию системы ливневой канализации сегодня — важный вызов для городов, ведь одним из ключевых отличий урбанизированных территорий являются пространства с непроницаемыми поверхностями. Вода, которая раньше уходила в почву, теперь попадает на асфальт и бетон, а их водопроницаемость очень низкая. В новостном поле регулярно появляются сообщения о том, что очередную улицу, подземный переход или подвал жилого дома затопило прошедшим ливнем. Поэтому формирование комфортной среды для проживания в городе без соответствующего развития инженерных систем попросту невозможно.

Отвод поверхностных сточных вод может осуществляться с использованием традиционных решений, таких как сложные системы подземных трубопроводов, но все большее распространение получают практики внедрения элементов зеленой инфраструктуры. Они позволяют снизить объем воды, которая требует транспортировки, обеспечивают ее первичную очистку, а потому существенно сокращают капитальные вложения в создание традиционной городской ливневки.

Отвод воды — это услуга, однако очень важно понимать ее природу, непосредственных выгодоприобретателей и механизмы финансирования. Вопрос «где взять деньги на ливневку?» — один из ключевых. Зарубежный и российский опыт демонстрирует возможности по созданию стабильных финансовых инструментов обеспечения эксплуатации и развития путем введения тарифных ставок за отведение воды и подключение объектов капитального строительства к системам ливневой канализации.

— Почему вы решили заниматься изучением ливневой канализации городов?

— Проблема подтоплений городских территорий актуальна далеко не первый год, а с учетом климатических изменений ее значимость возрастает. Ливневка все чаще становится предметом обсуждения с экспертным сообществом и представителями органов власти различного уровня, однако системных решений на сегодняшний день нет.

Наш опыт взаимодействия с городскими управленцами в ходе различных образовательных программ в последние годы показал, что запрос на ливневку актуален для всех вне зависимости от размера и уровня развития города

В 2022 году мы провели на факультете научно-исследовательскую работу и постарались систематизировать знания о ливневках, российский и зарубежный опыт их создания и платы за услугу отвода поверхностных вод. Результатом работы стала монография, которая и легла в основу данного курса ДПО.

— О чем будет этот курс?

— Разработанный нами онлайн-курс ДПО позволит слушателям всего за три недели углубиться в проблематику развития ливневой канализации городов и познакомит их с базовыми принципами, механизмами и моделями планирования, финансирования и управления данной системой. Мы расскажем о подходах к установлению тарифов на услуги ливневой канализации в России и проанализируем зарубежный опыт.

Также мы научим методам расчета параметров зеленой инфраструктуры для уменьшения пиковых нагрузок на традиционную серую ливневку. Применение на практике полученных знаний сделает ваш город более комфортным и устойчивым в период атмосферных осадков и готовым к климатическим изменениям.

Срок обучения: 3 недели.

Продолжительность программы: 38 часов.

На программу приглашаются специалисты, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование.

Формат обучения: дистанционный.

Численность группы: 12 человек.

— Кого вы ожидаете увидеть среди слушателей программы?

— В программе могут принять участие представители администраций городов и их подведомственных организаций, в т.ч. специалисты по благоустройству и озеленению, дорожному хозяйству, а также представители городских водоканалов, поскольку управление ливневой канализацией сегодня не закреплено четко за каким-то одним органом.

Эти знания также будут полезны экспертам, молодым специалистам — как инженерам и экономистам, так и городским планировщикам, ландшафтным дизайнерам, социологам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI