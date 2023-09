На Ученом совете ГУУ обсудили итоги сессии, новые Центры и программы ДПО

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 сентября состоялось заседание Учёного совета Государственного университета управления. Главными темами обсуждения стали итоги летней зачетно-экзаменационной сессии 2022/2023 учебного года, создание новых подразделений и введение новых программ дополнительного профессионального образования.

Начался совет с традиционного поздравления именинников месяца, которых в этот раз было всего трое: заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий ГУУ Николай Омельченко; заведующая кафедрой управления проектом и председатель профсоюза Ирина Брикошина; директор НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой Олег Судоргин.

После торжественной части собравшиеся приступили к рассмотрению вопросов повестки заседания.

Об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии 2022/2023 учебного года доложил директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгений Краснов. Он отметил, что количество отличников по итогам сессии стало больше, чем было в прошлом году.

Проректор Мария Карелина предложила создать в структуре ГУУ Центр интеллектуальной собственности и трансфера технологий, который займется патентованием научных разработок университета, и Центр оценки и развития управленческих компетенций, совместно с АНО «Россия – страна возможностей», деятельность которого будет направлена на создание карьерного социального лифта для молодежи путем оценки и развития управленческих компетенций учащихся.

Далее Ученый совет утвердил Положение о Ежегодной открытой международной олимпиаде «Будущее ЕАЭС».

«Олимпиада однозначно вызвала интерес у иностранных граждан и лиц без гражданства: весной в турнире приняли участие представители 13 стран. Четверо победителей получили возможность бесплатного обучения в нашем университете. В следующем году мы ожидаем еще более высоких показателей, так что начинать подготовку следует уже в ближайшее время», — заметил проректор ГУУ Николай Михайлов.

О новых программах дополнительного профессионального образования рассказали директор Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Алексей Чудновский, Николай Михайлов и Евгений Краснов. Так, в ГУУ появятся новые программы в сфере ресторанного бизнеса, китайского языка, этики, инновационных решений, долголетия и даже своя школа Шаолиня.

«Современные молодые люди хотят развиваться в совершенно различных направлениях, и наша задача помочь им в этом. У нас есть ресурсы, есть специалисты, нам есть, что им предложить», — отметил Алексей Данилович.

