Команда СПбГАСУ заняла второе место на чемпионате цифровых технологий Digital Skills 2023

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Слева направо: Владислав Елесин, Елизавета Рахманова, Роман Литвин (эксперт-компатриот), Михаил Мусливец, Максим Садовников

Команда СПбГАСУ заняла второе место на V Отраслевом чемпионате в сфере цифровых технологий Digital Skills 2023, проходившем в Казани с 20 по 23 сентября.

Университет в компетенции «Цифровое производство» представили студенты четвёртого курса автомобильно-дорожного факультета Елизавета Рахманова (капитан команды), Максим Садовников, Владислав Елесин, студент пятого курса АДФ Михаил Мусливец.

Они выполнили три блока заданий: познакомились с программным обеспечением «Рациональное производство», создали цифровой двойник производства скейтбордов и запрограммировали робот-манипулятор.

Мотивацией Елизаветы Рахмановой стал профессиональный интерес к новым технологиям, цифровизации и автоматизации. Студентку вдохновляла сама атмосфера соревнований: интересно было находиться среди людей, которые горят своим делом.

«Мне и моей команде хотелось бы вновь стать частью подобного мероприятия. Так что будем совершенствовать уже имеющиеся навыки и развивать новые», – сказала Елизавета.

Максим Садовников увлекается робототехникой с третьего курса. Он планирует развиваться в сфере программирования, участвовать в соревнованиях, посвящённых робототехнике. Студент рассказал, что команда упорно работала – даже вечером после соревновательного дня. В итоге они получили полезный опыт и почётное второе место.

Михаил Мусливец подчеркнул – участники команды помогали друг другу. Именно благодаря этому удалось справиться с заданиями.

«Дальше – больше! Будем участвовать в других соревнованиях и побеждать, мы настроены решительно», – сказал Владислав Елесин.

В качестве эксперта-компатриота участником чемпионата стал Роман Литвин, доцент кафедры наземных транспортно-технологических машин. Преподаватель участвовал в организации испытаний и судействе других команд – по регламенту оценивать свою команду было нельзя, но допускалось выступить в её защиту в случае несогласия с оценкой экспертов.

Роман Литвин ведёт занятия по робототехнике на автомобильно-дорожном факультете. Преподаёт дисциплину «Мехатроника и робототехника» для специальностей «Наземные транспортно-технологические средства» и «Прикладная механика».

«На занятиях я даю теорию управления сложными системами. Обучаю языку программирования Python – как раз он и требовался на соревнованиях. Рассказываю, как автоматизировать работу колёсной и гусеничной техники. С прошлого года мы налаживаем контакты с профильными предприятиями, которые развивают это направление. В том числе с кластером предприятий Hi-Tech, наукоёмких технологий и инжиниринга Северо-западного федерального округа “Креономика”».

Самые заинтересованные студенты занимаются робототехникой с Романом Литвиным дополнительно. Летом этого года многие из них проходили практику в профильных предприятиях по робототехнике. Участники чемпионата – одни из тех, кто практиковался в концерне R-Pro – группе компаний, работающей в сфере поставки высокотехнологичной продукции и услуг инжиниринга, научно-исследовательской деятельности, внедрения инноваций и цифровых технологий, предоставления комплекса услуг по управленческому и ИТ-консалтингу, а также промышленной роботизации, автоматизации и системной интеграции.

Во время летней практики студенты познакомились с программой «Рациональное производство» (это программная платформа для создания цифровых двойников, имитационного моделирования и офлайн-программирования роботов и другого промышленного оборудования) и четыре недели занимались в ней. Ближе к концу лета они под руководством Романа Литвина начали активно готовиться к чемпионату. Во время состязаний в конце каждого дня допоздна разбирали текущие задания. Руководитель указывал на ошибки, давал советы.

Анна Гасанова, студентка четвёртого курса АДФ, также проходила практику в R-Pro и получила приглашение на работу в этой группе компаний. Она приняла участие в организации чемпионата: разрабатывала конкурсные задания, подготавливала манипуляторы.

Роман Литвин уверен: ребята – большие молодцы. Они выступили достойно, показав высокий уровень владения программой.

Чемпионат проводился во исполнение поручений Президента Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Его организаторами выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Правительство Республики Татарстан и Агентство развития профессий и навыков.

