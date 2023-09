Source: MIL-OSI Russian Language News

25 сентября в Точке кипения (зал «Открытие») прошёл мастер-класс от экспертов «Газпромнефть-Снабжение» на тему «Как заявить работодателю о себе. Современные способы трудоустройства».

Более 70 студентов Института компьютерных наук и кибербезопасности, Института промышленного менеджмента, экономики и торговли, Гуманитарного института обсудили с представителями «Газпромнефть-Снабжение» самые актуальные вопросы. Они узнали, какие навыки важно получить еще до трудоустройства, чтобы быть востребованным на рынке труда, на каких площадках можно найти будущего работодателя, в каких внеучебных мероприятиях стоит участвовать, чтобы потом оказаться в «компании мечты».

В финальной части мастер-класса главный специалист обучения и развития персонала Управления по работе с персоналом «Газпромнефть-Снабжение» Ксения Камышанова и директор по маркетингу «Актион Студенты» Ирина Куценко представили «Акселератор Снабжение 2.0» , который даёт студентам возможность получить новые навыки через практику и попасть на работу в компанию «Газпромнефть-Снабжение».

“Акселератор Снабжение 2.0” — это уникальная возможность сделать проект с представителями компании “Газпромнефть — Снабжение” и оказаться на оплачиваемой стажировке, которую можно совмещать с работой , — отметила Ирина Куценко.

Об опыте участия в студенческих проектах рассказал студент 3 курса «Информационной безопасности» ИКНК Михаил Алексеев, амбассадор проектов «Актион Студенты».

С первого курса я начал заниматься молодёжной политикой, участвовал в конкурсах проектов “Твой ход”, “Студенческий стартап”, которые позволили получить по одному миллиону на реализацию своих идей. Благодаря таким активностям, я побывал в Калининграде, Сахалине и Сочи. В акселераторе у вас будет много мероприятий от форсайт-сессий и мастер-классов до сессий с ментором. Обязательно нужно пробовать свои силы в подобных конкурсах, чтобы постоянно учиться и развиваться , — рассказал Алексей.

Кроме этого, студенты прошли тестирование, что стало первым этапом отбора в «Акселератор Снабжение 2.0». Далее в мотивационном эссе (резюме) каждый участник должен рассказать о себе и своих достижениях.

После этого в течение двух месяцев ребята в составе кросс-функциональных команд познакомятся с реальными кейсами компании (под руководством наставников) и дойдут до разработки MVP. Команда-победитель получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Акселерационные программы — это трендовый способ трудоустройства, работающий в стратегии win-win: если студент успешно его прошёл, то работодатель получает высококлассного сотрудника, а студент — опыт, возможность начать карьеру в компании и получить заработок.

