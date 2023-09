Как вузы развивают интернациональную среду для самореализации иностранных студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Учеба в зарубежном вузе — это плюс для карьерного трека, бесценный опыт и расширение спектра возможностей. Но при этом для студента это еще и большой стресс от погружения в иную культурную среду и новые, подчас неожиданные, вызовы. Как университеты помогают учащимся адаптироваться и находить возможности для самореализации, эксперты и представители ведущих вузов обсуждали на сессии «Развитие интернациональной среды для создания комфортных условий самореализации иностранных студентов» в рамках Международной партнерской недели в НИУ ВШЭ. Программы адаптации В работе сессии приняли участие представители кампусов и факультетов НИУ ВШЭ, Университета Либерии, Международного университета «Астана», Российско-Армянского университета, Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, Университета Токай, Федерального университета Рио-де-Жанейро и Университета Цинхуа. Во многих вузах стараются делать программы адаптации для иностранцев комплексными. Заведующая кафедрой «Экономика и управление на предприятии», доктор экономических наук и профессор Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова (KSTU) Бактыгул Сулайманова рассказала, что в KSTU существует программа из 9 шагов, куда входят меры, направленные на помощь в учебе, карьерную и финансовую поддержку и менторство. Для содействия в адаптации иностранных студентов в вузах проводят мультикультурные мероприятия. Например, в Вышке это большая ориентационная сессия, включающая двуязычные информационные семинары с раздаточными материалами и неформальные встречи с администраторами и молодежными сообществами, а также студенческие фестивали HSE Unity Fest и «Весь мир в одной Вышке», национальные праздники, культурные события и спортивные турниры. В японском Университете Токай проводится Global Agora — фестиваль, где встречаются иностранные студенты. В KSTU для студентов регулярно проводят фестивали, ярмарки, культурные события и тематические выставки.

Приглашенный вице-президент по работе со студентами Университета Либерии Секоу Вих Коннех и руководитель департамента международного сотрудничества Международного университета «Астана» Сергей Жмака отметили важность поддержки программ мобильности как отличной возможности коллаборации, обмена идеями, опытом и знаниями для талантливых студентов. Директор по интернационализации НИУ ВШЭ Кирилл Кисель и заместитель проректора по молодежной политике НИУ ВШЭ Дмитрий Шминке рассказали о том, какие меры для вовлечения иностранцев в студенческую и академическую жизнь принимаются в Вышке. В университете действуют проекты внеучебной деятельности, среди которых, например, программа «Вышка добра», «Кириллица» (объединение инициативных студентов для реализации собственных проектов общественного развития), «Путь предпринимателя» и «Республика ученых». Менторы и тьюторы Многие университеты к адаптации иностранцев привлекают своих студентов. «Ментор — человек, который может построить мост между студентом и вузом», — отмечает Бактыгул Сулайманова. Менторы в KSTU помогают иностранным студентам быстрее адаптироваться, получать книги и научные журналы в библиотеке, вовлекают их в студенческую жизнь, помогают с решением бытовых вопросов. Похожие функции выполняют кураторы в НИУ ВШЭ. «Каждый год в Вышке действуют около 600 кураторов», — отмечает Дмитрий Шминке. Кроме того, в Вышке существует менторская программа Buddy. Бадди — это студент, который добровольно помогает иностранным студентам адаптироваться к жизни в Москве и чувствовать себя увереннее в новой культурной и социальной среде. Такой ментор может, например, встретить иностранца по прибытии в Россию, помочь разобраться с документами или первыми покупками или посоветовать интересные для посещения места. По возможности бадди помогают на протяжении всего пребывания иностранного студента в НИУ ВШЭ. Одно из важных направлений — учеба студентов Вышки по обмену в зарубежных вузах.

В Университете Токай аналогом менторов выступают тьюторы. «Университет нанимает тьютора-студента, для тьютора это небольшая подработка», — рассказала советник международного департамента Университета Токай Ярослава Гладышева. Правда, работает эта система не всегда гладко: бывает и так, что студенты жалуются, что не могут дозвониться до тьютора, что он им не помогает. «В Японии на это закрывают глаза. Считается, что человек не может врать или выполнять свою работу плохо. Но нужно внедрять систему оценки тьюторов», — подчеркивает Ярослава Гладышева. «Студент, который едет в Японию, — очень мотивирован, — продолжает эксперт, — но японская сторона не рассматривает студента как ребенка с другой культурой. Принимающая сторона смотрит на студента как на единицу, на которой делается бизнес, потому что образование платное». Студенты по обмену «Сейчас в НИУ ВШЭ учится более 5000 иностранных студентов из 128 стран», — говорит директор Центра поддержки и карьеры иностранных студентов и выпускников Жанна Сорокина. «Университет проводит последовательную и системную работу по их адаптации к учебе и жизни в России и интеграции в академическое и внеучебное сообщество Вышки», — говорит она.

Например, в Российско-Армянский университет (RAU) в 2016, 2019, 2021 и 2023 годах большинство иностранных студентов по обмену приехали из России, говорит заведующая кафедрой экономики и финансов этого вуза Мариам Восканян. «Адаптироваться в RAU достаточно легко, потому что язык университета — русский. Это позволяет гораздо легче адаптироваться всем студентам, которые знают русский язык», — добавила Мариам Восканян. Успешная интеграция иностранных студентов в новую культурную и академическую среду все еще остается одной из наиболее важных задач. При этом спикеры сессии были едины во мнении, что такие площадки, как Международная партнерская неделя, способствуют обмену опытом и знаниями в области формирования интернациональной среды университета. Текст: стажеры-исследователи Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ Артем Самойлов и Мария Мишина

