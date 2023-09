Игорь Храмов: «Меня вдохновляет город»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Игорь Храмов

В выставочном зале архитектурного факультета СПбГАСУ 28 сентября открылась выставка старшего преподавателя кафедры истории и теории архитектуры Игоря Храмова «Один в городе». На выставке представлены живописные и графические работы автора.

«Я редко выставляюсь из-за занятости, но в свободное время в мастерской всегда пишу. Архитектура – достаточно многогранное понятие, и та часть архитектора, которая сродни творчеству и искусству, для меня одна из самых важных. Архитектор – всегда творческий человек. Он должен находиться в творческом порыве, и я надеюсь, что мой творческий порыв находит у вас отклик», – сказал Игорь Храмов.

Выставка раскрывает три грани творчества художника, знакомя зрителя с живописными полотнами, графикой и работами, выполненными в смешанной технике.

Декан архитектурного факультета Екатерина Возняк призвала студентов брать пример со своих преподавателей и писать маслом, а самих преподавателей – чаще выставлять собственные работы.

Высоко оценила творчество преподавателя заведующая кафедрой истории и теории архитектуры Татьяна Жукова.

«Меня вдохновляет город. Когда ты один в городе, то освобождаешься от суеты, появляются силы, исчезает усталость, забываешь обо всём», – поделился Игорь Храмов.

Игорь Храмов – член Союза архитекторов России. В 1987 г. окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ). Участник более 20 выставок в России и за рубежом. В 2004 г. организовал собственное архитектурное бюро. Автор более 30 архитектурных проектов.

Выставка будет работать по 16 октября.

