Доцент СПбГАСУ раскрыла тайны коттеджей Беломорканала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Сегежа. Деревянный жилой дом № 5, главный фасад (1936 г.)

Светлана Левошко

Тему своей очередной научной работы кандидат архитектуры, доцент кафедры градостроительства архитектурного факультета СПбГАСУ Светлана Левошко «нашла» в командировке к Белому морю. Её исследование «Регионализм в советской архитектуре Карелии и Ленинградской области на рубеже 1920–1930-х гг.: проблема идентификации и сохранения наследия» в текущем году было удостоено гранта на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками СПбГАСУ.

«В 2018 году наша кафедра проводила магистерские исследования в Беломорье. Побывав в городах Кемь и Беломорск, близлежащих сёлах, мы оказались на шлюзе № 19 знаменитого Беломорско-Балтийского канала, построенного в первую пятилетку Советской России (1929–1933 годы). Меня привлёк удивительный, романтичный вид деревянного дома для руководителей стройки (ныне жилой дом на три семьи). Здесь заверили, что такие деревянные особнячки есть во всех пришлюзовых посёлках, они были возведены в начале 1930-х для руководства и инженерно-технических работников БелБалтЛАГа (советский исправительно-трудовой лагерь, основной задачей которого было строительство и обслуживание Беломорско-Балтийского канала). Я поняла, что этот сюжет достоин изучения, тем более исследовательского опыта данная проблема, как оказалась, не имеет», – рассказала Светлана Левошко.

Кандидат архитектуры подчеркнула, что народное деревянное зодчество Русского Севера всегда вызывало интерес исследователей, а вот за советский период оно оставалось неизученным. Индустриализация, типизация архитектуры, начавшаяся в 1930-х гг., государственная установка на неоклассику, казалось бы, исключала преемственность, народную и профессиональную традицию, регионализм, локальность, идентичность архитектуры.

Сегежа. Жилой дом по ул. Гагарина, 11а

«Данное исследование основано на моих изысканиях в Карельском национальном архиве и ведомственном техническом архиве Целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в городе Сегежа. Я установила, что во многих поселениях Карелии (Петрозаводске, Сегеже, Медвежьегорске, Повенце, Надвоицах, Каменном Бору), девятнадцати пришлюзовых посёлках Беломорско-Балтийского канала жилая застройка 1930-х годов продолжает традицию национально-романтического модерна начала ХХ века, обладая общими чертами финско-карельского неоромантизма», — пояснила Светлана Сергеевна.

Общий вид одной из улиц Соцгорода в Сегеже

Она напомнила, что после постройки Беломорско-Балтийского водного пути в 1933 г. началось градостроительное освоение территории. При каждом шлюзе был построен посёлок для депортированных и «вольных» рабочих, заключённых и ссыльных для работ на объектах первой и последующей пятилеток. В планах второй пятилетки на берегу Выгозера в устье реки Сегежа предусматривалось строительство крупнейшего в Европе лесобумхимкомбината (ныне ЦБК) и при нём рабочего посёлка Соцгород. О сегежском Соцгороде в специальной литературе упоминаний нет, и это название «старой Сегежи» вымылось даже в бытовом обиходе старожилов.

«Проект генплана соцгорода Сегежа разработали в Ленгипрогоре, как и типовые деревянные двухэтажные многоквартирные дома и “коттеджи” на одну-две семьи для руководителей и инженерно-технических работников. Они интересны разнообразием типов и, как утверждают краеведы, в других местах Карелии не встречаются. Здесь 132 деревянных дома тринадцати типов.

Сегодня полностью сохранившаяся жилая деревянная двухэтажная застройка Сегежи обращает на себя внимание прежде всего своей выразительной объёмно-пространственной композицией и стилевым единством крупной городской территории. Дугообразные улицы, подчинённые рельефу и существующей железнодорожной ветке, обеспечивают прекрасные возможности для восприятия ансамблевости застройки.

Эти проекты коттеджной застройки своими корнями уходят в идеи начала ХХ века, но постоянно эволюционируя, адаптируясь к требованиям нового времени, в полной мере укоренились. В результате в 1930-х годах, по-видимому, воспринимались весьма привычной архитектурой, хотя в местной периодике писали, что высокие черепичные крыши создают присутствие Прибалтики или Германии», – пояснила Светлана Левошко.

Автор исследования отметила, что Старую Сегежу, проектировавшуюся в середине 1930-х гг. как «соцгород», предлагается считать объектом, обладающим признаками достопримечательного места. Сохранение именно этой целостности, среды, уличных панорам, материала построек позволит сберечь уникальный градостроительный объект историко-культурного наследия Карелии советского периода.

Медвежьегорск. Дом начальника БелБалтЛАГа (1933–1936 гг., утрачен в 2010-х гг.)

В пришлюзовых посёлках Беломорканала отчасти сохранились жилые дома для охраны, вольных технических специалистов, коттеджи лагерного начальства. Иные даже имели статус объектов культурного наследия, однако лучшие из них утрачены, причём совсем недавно (например, двухэтажный особняк начальника БелБалтЛАГа в Медвежьегорске). Многие коттеджи находятся в аварийном состоянии. Однако в последнее время они привлекли внимание студентов Петрозаводского государственного университета, которые провели обмеры одного такого дома, обследовали техническое состояний конструкций (оно признано удовлетворительным).

«Преемственность местной неоромантической традиции оказалась на редкость мощной и живучей. Выявлены образцы национального романтизма в архитектуре середины 1930-х годов, частично установлено авторство, зафиксировано актуальное состояние. На архивных материалах проанализирована эволюция традиционных объёмно-пространственных решений в свете требований исторического времени. В застройке карельских поселений присутствуют неуловимые черты финско-карельского национального романтизма – в монументальной архитектуре каменных общественных зданий гостиниц, управлений, других объектов социальной инфраструктуры. Проведённое исследование направлено на фиксацию этого пласта наследия в застройке городов и посёлков Карелии, развитие наших представлений в культурологическом и историко-архитектурном ключе об идентичности территории, которая, оказывается, не ограничивается всемирно признанными памятниками русского деревянного зодчества Севера», – заключила Светлана Сергеевна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI