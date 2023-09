Делегация из ГУУ приняла участие в работе ПАС управленческих практик в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

25-29 сентября 2023 года в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) прошла проектно-аналитическая сессия по освоению современных практик управления финансово-экономической деятельностью в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, в которой принимала участие делегация из Государственного университета управления во главе с ректором Владимиром Строевым.

Работа сессии началась с выступления директора Департамента экономической политики Минобрнауки России Аслана Канукоева, который проследил положительную динамику уровня финансового менеджмента вузов с 2015 по 2021 год, назвал важные инструменты развития университетов по подготовке кадров, рассказал о проекте новой системы оплаты труда научных работников.

Ректор ГУУ Владимир Строев выступил с напутственным словом к участникам стажировки, призвав за время обучения в составе Академического резерва составить четкий план действий при назначении на первую руководящую позицию. И в первую очередь, определить ключевые и самые важные шаги по выстраиванию организационной структуры управления финансами, чтобы обеспечить последующую продуктивную работу на долгую перспективу.

В ходе работы ПАС своим опытом по выстраиванию эффективной системы центров финансовой ответственности поделилась директор Департамента финансового планирования ГУУ Екатерина Ларшина. Вместе с коллегой из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого Еленой Виноградовой они также подробно разобрали виды субсидий, являющимися источниками финансирования деятельности университетов.

В последующие дни работы сессии участники разобрали принципы построения бизнес-процессов, а также методы формирования квалифицированной команды. Обсудили особенности принятия управленческих решений на основе данных бухгалтерского учета. Отметили важность понимания руководителем системы отчетности, структуры доходов и расходов университета, составляющих необходимую аналитику стратегического планирования. Поделились опытом по организации управления проектами, а также ключевыми принципами взаимодействия с органами государственной власти и бизнес-партнерами.

В рамках культурной программы стажеры посетили экскурсию «Век нынешний и век минувший» в Константиновском дворце в Стрельне, который сегодня выступает площадкой для принятия важных политических решений в том числе и на межгосударственном уровне.

