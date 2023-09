Дайджест #ГУУговорит. Сколько на свете юаней?

Source: MIL-OSI Russian Language News

На минувшей неделе Государственный университет управления был погружён в атмосферу детского и не очень детского смеха. Было очень много КВН: университетская лига, Фестиваль детский команд «КВН Первых», Всероссийская школа КВН, которая ещё идёт. Но наши эксперты предпочитают более серьёзные темы. На этой неделе особенно много говорили об автопроме. Также в дайджесте: юани, рубли, бензин, шатдаун, космос, Таиланд и «Почта России».

— Заведующий кафедрой статистики, доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов рассказал о жёстких правилах валютного контроля в Китае. Оказывается, китайских юаней на самом деле два: внутренний и «оффшорный». «Сделано это как раз для того, чтобы держать иностранцев «за забором». Таким образом, валютная система страны является по сути двухконтурной: внешний контур – для всех, внутренний – только для себя», – объясняет эксперт. На ту же тему он высказался на страницах другого издания.

— Также Николай Кузнецов прокомментировал возможность передачи ЦБ наличных на хранение коммерческим банкам. Вопрос поднимается не впервые и связан он с резким спросом на наличность в период кризисов. «Это происходит вовсе не из-за чьего-то злого умысла, который ограничивает объем доступных нам банкнот. Просто в моменты ажиотажа спрос становится такой, что наличные деньги просто не успевают своевременно подвозить. То есть проблемы с наличкой не финансовые и не экономические, они чисто логистические», – объясняет экономист.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал о введении в России экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля. Пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса нацвалюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. «Такие меры, с моей точки зрения, помогут стабилизировать внутренний рынок для товаров, которые являются традиционными товарами российского экспорта. Как мне кажется, эта мера призвана сделать менее выгодным экспорт некоторых товарных категорий, для того чтобы эти товарные категории в большей степени оставались внутри страны и продавались на внутреннем рынке, и в этом смысле снижались цены на них», — считает Максим Чирков.

— Обсуждая одобренный правительством проект федерального бюджета на 2024-2026 годы Максим Чирков сказал, что он совершенно очевидно будет бюджетом развития. Растущие доходы, которые обеспечивают развитие экономики, идут опережающими темпами по сравнению с расходами.

— Также Максим Чирков оценил будущее российского автопрома. «Перспективы российского автопрома оцениваю как очень большие. Ушедшие иностранные производители освободили рынок для российских компаний. С решением проблем поставок импортных комплектующих и импортозамещения — производство российских автомобилей существенно вырастет. Уже сейчас мы видим возрождение российских и советских автомобильных брендов, этот процесс, безусловно, продолжится», — уверен эксперт.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал продление некоторыми странами ЕС эмбарго на украинское зерно. «Государственные чиновники не в восторге от того, что и так субсидируемая отрасль начинает испытывать уже новые проблемы из-за украинского зерна. Потенциально это может просто привести к еще большим расходам бюджетов европейских стран», – говорит экономист.

— Кроме того, Максим Чирков сравнил российский и китайский автопром. Российский и китайский автопром при кажущейся совместной игре на рынке сильно отличаются друг от друга. При этом и российские, и китайские бренды демонстрируют большой рост объемов продаж, и это не предел, уверены эксперты. «И российские и китайские производители в будущем увеличат долю присутствия на российском рынке при сохранении западных санкций», — считает эксперт.

— Далее Максим Чирков оценил инициативу об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей. Он предлагает более плавные изменения. «Само направление — предоставить больше свободных денежных средств наименее обеспеченной части нашего общества — это абсолютно правильно, но, может быть, это надо делать с оглядкой на то, что будет происходить с поступлением доходов в бюджет, потому что мы на самом деле видим, что расходы, что касается этого бюджета и следующих годов, 2024 года, сильно растут», – предполагает Максим Чирков.

— Максим Чирков прокомментировал прощение долга иностранному заемщику банком ВТБ: «Речь не идет о списании всей суммы долга, а лишь о небольшом дисконте при возврате этого долга из-за неблагоприятного режима санкций». Максим Чирков называет случай единичным и считает, что в будущем подобные риски будут минимизированы, поскольку Россия переходит на использование альтернативных валют и минимизирует использование западной финансовой инфраструктуры.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал заявление Дональда Трампа о возможности прекратить украинский конфликт путем снижения цены нефти до 40 долларов за баррель. «Цена на нефть в 40 долларов за баррель — это недостижимая мечта для любого американского политика, учитывая сильнейшую инфляцию этой валюты, которая бьет и по евро, и по всем другим валютам», — указал эксперт.

— Также Максим Чирков объяснил, чем опасен заперт транзита российских товаров для эстонской экономики. «Я думаю, это делается не по своей воле, а по инициативе каких-то более высоких кураторов. Предлагаются самые невыгодные для Эстонии поправки. Эстония — одна из ближайших стран Евросоюза к России. Понятно, что они очень много зарабатывали на транспорте и различных услугах. По большому счету, это может грозить серьезным коллапсом эстонской экономики», — отметил специалист.

— Кроме того Максим Чирков прокомментировал высказывание Анджея Дуды об утопающей Украине: «Польша считалась ближайшим союзником Украины. Но вот сегодня экономические реалии заставляют польских политиков несколько по-другому взглянуть на то, что происходит вокруг Украины», – заявил эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов опубликовал колонку о введении запрета на экспорт российского топлива. «Несмотря на то, что Россия запретила экспорт топлива с целью борьбы с его дефицитом на внутреннем рынке, это может быть частью более широкой стратегии по ограничению поставок за рубеж в преддверии наступления отопительного сезона», – заявил экономист.

— Также Евгений Смирнов заявил, что фрагментацию мировой экономики спровоцировали санкции. «В рамках новых моделей сотрудничества развивающихся стран, в частности, будут создаваться принципиально новые торговые потоки и глобальные цепочки создания стоимости, укрепляться валютное сотрудничество (связанное с постепенным отказом в международных расчётах от доллара). Эти тренды будут продолжать «отодвигать» развитые страны с их доминирующих позиций в мировой экономике», – заключил эксперт.

— Эксперт Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой говорит о шатдауне в США, как о неизбежном факте: «Приостановка работы правительства США из-за шатдауна вызвана отсутствием утверждённого бюджета страны на следующий финансовый год и каких-либо договорённостей по краткосрочному финансированию правительства».

— Директор Института экономики и финансов, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина комментирует финансовые трудности «Почты России». «Отделения «Почты России» есть в каждом районе крупных городов, в каждом небольшом населенном пункте. Однако стоимость доставки товаров, условия взаимодействия с поставщиками и клиентами, в том числе уже ставшее мемом отношение работников почты к клиентам, не позволяет угнаться за быстроразвивающимися компаниями, занимающимися доставкой интернет-заказов», – поясняет экономист.

— Доцент ГУУ, эксперт Госдумы и ЦБ РФ, академик РАЕН Константин Андрианов рассказал о процессе дедолларизации и возможном прекращении существования евро. «В перспективе, создание новой валюты БРИКС и отказ от нефтяных сделок в долларах нанесёт серьёзный удар по существующей международной (Бреттон-Вуддской) валютно-финансовой системе (основанной на долларо-девизном стандарте), и, как следствие резко ускорит процесс дедолларизации в мировом масштабе», – утверждает эксперт.

— Кроме того, Константин Андрианов заявил, что действия ЦФ РФ провоцируют рост инфляционных ожиданий у россиян. «Заметное увеличение инфляционных ожиданий населения России началось ещё в начале лета, когда наш Центробанк обрушил курс рубля. В августе (после резкого взвинчивания Центробанком ключевой ставки) инфляционные ожидания увеличились ещё больше. И после сентябрьского увеличения ключевой ставки, вновь зафиксирован рост инфляционных ожиданий россиян», – утверждает Константин Андрианов.

— Доцент кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Олег Яхшиян и директор института госполитики ГУУ Олег Судоргин рассказали о введении нового образовательного модуля «Основы российской государственности». Олег Яхшиян поведал о том, как его создавали: «В духе лучших традиций российской цивилизации новую дисциплину разрабатывали «соборно», сообща – в рамках проекта «ДНК России» несколько тысяч преподавателей были привлечены к различным мероприятиям на базе опорных университетов и в Москве, и в федеральных округах». Олег Судоргин говорит о разном отношении к модулю: «Мнения как всегда самые полярные – от возврата к советской идеологической системе и «доминанты силы» до противодействия «либеральному фашизму». Реальная картина иная. Несмотря на целый ряд преподаваемых в системе высшей школы гуманитарных дисциплин – история, философия, основы социологии – уровень знаний студентов о причинах и условиях появления, становлении и развитии государства российского, мягко говоря, крайне невысок».

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов сообщил, что рост цен на автомобили в России значительно обогнал рост зарплат. Проведённый опрос россиян показал, что всего 3% россиян могут купить себе новую машину. «Как оказалось, если до пандемии коронавируса уровень покупки автомобиля был в районе 20-24 среднемесячных зарплат, то сегодня этот уровень составляет порядка 38 зарплат», – говорит эксперт.

— Также Алексей Степанов рассказал о любви россиян к отечественным автомобильным брендам. Большинство россиян поддерживают возрождение советских российских брендов легковых автомобилей по нескольким причинам: из ностальгии, патриотических чувств и вполне объяснимой экономии. «Пока сравнение того, что производит российская автомобильная промышленность с лучшими образцами в этом классе зарубежных представителей не в пользу нашего автопрома по характеристикам. Зато наш автопром делает сами автомобили дешевле, соответственно, их ремонт обходится дешевле. Отсюда и наличие вот этого постоянного рынка», – объясняет Алексей Степанов.

— Кроме того, Алексей Степанов даёт комментарий на тему ожидаемого повышения цен на автомобили: «Вообще, цены могут расти до бесконечности, потому что каких-то ориентиров нет. Соответственно, необходимо экономически, политические решать этот вопрос. Основа снижения цен на автомобили – увеличение предложения, которые превышает спрос. В этом случае рынок начнет стабилизироваться и цены начнут снижаться».

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Антон Турманидзе проанализировал комплекс упражнений американского натуропата Пола Брэгга. «Анализируя комплекс упражнений Пола Брэгга, можно подтвердить предположение о том, что движение — это жизнь. Тело должно работать. Наиболее известные причины болевого синдрома в спине — врождённые травмы или полученные в процессе жизнедеятельности. Также и недостаточная тренированность мышц отдела позвоночника, которые выполняют функцию «корсета».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева прокомментировала увеличение финансирования российской космической программы. «Обнаружилось отставание России в использовании космического пространства в военных (в свете последних политических изменений) и гражданских целях. Поэтому вполне логичным является запланированное правительством РФ существенное увеличение в проекте бюджета на 2024-2026 годы финансирования Федеральной космической программы», – считает эксперт.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина дала советы, как правильно обустроить рабочее место школьника. Для студента тоже подойдут. На уделить особое внимание выбору стола, он должен учитывать анатомические особенности и быть оснащён ящиками. К нему полагается стул с жёсткой спинкой, а не компьютерное кресло. Не стоит забывать и о правильном освещении.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал о планах Таиланда по увеличению безвизового срока пребывания российских туристов с 30 до 90 дней. «Динамика восстановления российского турпотока в Таиланд, позволяет надеяться, что озвученные меры привлекут не только туристов, которые уже не раз были в Таиланде, но и новых туристов из РФ». Эксперт отмечает, что россияне стали чаще приезжать в Таиланд семьями, отдыхать дольше обычных 10-17 дней, тратить больше, смотреть больше и отели выбирать качественнее, не ниже 4*.

— В печатной версии издания «Вечерней Москвы» доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Лариса Шураева рассказывает о признаках завышенной и заниженной самооценки. Завышенная: высокомерие и надменность, отсутствие самокритики и болезненное восприятие критики от других, самоуверенность и отсутствие авторитетов. Заниженная: неуверенность, зависимость от мнения окружающих, стереотипность поведения, несамостоятельность. «Признание нездоровой самооценки – первый шаг к её исправлению. Но самостоятельно сложно справится с этим», – предупреждает эксперт и советует обращаться к специалистам.

Читайте не только периодику, но и книжки. Это полезно для мозга, как и гулять на свежем воздухе, пока стоит хорошая погода. Всем хорошего отдыха, чем бы вы ни решили заняться на рубеже сентября и октября.

