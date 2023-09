В СПбГАСУ совершенствуют механизм государственного строительного заказа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Методика предиктивной оценки подрядных организаций, участвующих в государственных закупках

Юрий Цветков

Юрий Цветков, старший преподаватель кафедры экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ, выполнил научно-исследовательскую работу «Повышение уровня выполнения государственного строительного заказа посредством предиктивной диагностики потенциальных подрядчиков» в рамках конкурса грантов на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета в 2023 г.

Механизм государственного строительного заказа обеспечивает финансирование социально значимых объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, транспорта. Государственные закупки составляют до 34% валового внутреннего продукта страны. Порядка 36% из них – закупки строительных работ.

Крайне важно, чтобы объекты для нужд общества были возведены в соответствующие сроки и с надлежащим уровнем качества. Для этого, в первую очередь, необходимо выбрать надёжную строительную организацию для выполнения государственных контрактов.

В исследовании сформирована методика предиктивной оценки подрядных организаций, участвующих в государственных закупках. Её применение позволит оценить экономический потенциал подрядных организаций и их готовность выполнить тот или иной государственный контракт. Предварительный анализ строительных организаций даст возможность минимизировать риски невыполнения работ в рамках закупок, а также обеспечит оптимальное распределение подрядчиков на данном рынке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI