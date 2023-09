Взаимовыгодное сближение: на Физтехе завершилась российско-китайская школа

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 25 по 29 сентября в МФТИ проходила Международная научная школа «Сверхпроводящие функциональные материалы для передовых квантовых технологий». Мероприятие реализуется в рамках проекта РНФ.

С китайской стороны кампус Физтеха посетили 15 ученых, 9 из которых — студенты и аспиранты, причем к делегации из Пекинского технологического института во главе с заместителем директора Центра профессором Джифангом Ли к школе присоединились представители китайской индустрии в лице директора по кооперациям Национального инновационного центра of Exellence (NICE) Ли Линьин и директора по криогенному направлению Индустриально-технологического института Джингсу (JITRI) Джонг Джинга. Со стороны МФТИ выступали ведущие научные сотрудники Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий, активно участвующие в реализации проекта РНФ, и более 25 студентов и аспирантов. Также в школе участвуют российский разработчик криогенного оборудования «Криотрейд Инжиниринг» и индустриальный партнер Центра ВНИИА им. Н. Л. Духова.

«Идея провести научную школу вместе с Пекинским технологическим институтом (BIT) появилась еще в сентябре 2022 года после того, как мы провели совместный онлайн семинар, где встретились ведущие ученые нашего центра и Центра квантовых технологий BIT. Тогда мы поняли, что между нашими научными группами много общего, мы работаем над исследованием фундаментальных свойств различных материалов, проявляющих различные квантовые эффекты. Самое главное, что используемые нами уникальные методы и подходы прекрасно дополняют их исследования, и наоборот. Затем, в 2023 году, для развития наших исследований мы выиграли большой грант Российского научного фонда по мероприятию “Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации”, благодаря которому мы получили дополнительное финансирование на проведение подобных мероприятий. Спасибо фонду! Сначала по приглашению китайской стороны мы провели Летнюю школу в Пекине, где продемонстрировали высокий уровень научных исследований, проводимых в МФТИ, чем вызвали у наших китайских коллег, их студентов и аспирантов непреодолимую тягу поучаствовать в аналогичном мероприятии у нас в России и расширить наше взаимодействие. И вот они здесь! Впервые в России», — прокомментировал Василий Столяров, руководитель Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ.

По словам организаторов, все доклады, представленные на конференции, хорошо сбалансированы и очень высокого уровня, напоминают по объему и насыщенности докторские диссертации. Их тематика включает в себя основы физики магнитных топологических изоляторов, гибридных систем «сверхпроводник — ферромагнетик», а также обсуждение идей разработки управляющих элементов сверхпроводниковых квантовых схем и конкретных устройств на их основе, в частности, элементов криогенной термометрии в милликельвиновом диапазоне.

Программа школы не только продемонстрировала студентам и аспирантам красоту физики функциональных квантовых материалов, но и дала возможность глубже взглянуть на основные направления развития в данной области, востребованные сегодня.

Проведение подобного масштабного мероприятия является маркером серьезности намерений на взаимовыгодное сближение, на развитие не только дипломатических и экономических отношений, но и научно-технического сотрудничества Китая и России в области фундаментальных исследований и индустрии. Организаторы нацелены на проведение международной школы ежегодно и более широким составом.

