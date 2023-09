Анонс мероприятий студенческих клубов ГУУ на неделю

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенческие клубы Государственного университета управления подготовили насыщенную программу на первую неделю октября. В понедельник состоятся открытые занятия по вокалу и танцам, а в среду пройдут музыкальный квартирник, большая игротека и урок хореографии. Представляем вам расписание мероприятий.

Творческий коллектив «Студос» проведет открытые занятия для всех желающих. У коллектива за плечами большой опыт и насыщенная история творческой жизни, которые помогут раскрыть потенциал каждого студента. Для посещения урока обязательна предварительная регистрация!

Занятия по вокалу пройдут 2 октября в 19:00 в Административном корпусе ГУУ. Регистрация по ссылке. Для участия необходимо подготовить песню.

Занятия по хореографии состоятся 2 и 4 октября в 19:00 на танцполе ЦУВП. Регистрация по ссылке. Не забудьте удобную одежду и обувь.

Музыкальный клуб «Инструментал» приглашает любителей музыки на первый квартирник этого года. Вас ждут творческая атмосфера, приятная музыка и возможность показать свои таланты.

Встреча состоится 4 октября в 17:00 в Зимнем саду (3 этаж ЦУВП).

Клуб настольных игр «Игры разума» подготовил Большую игротеку для всех студентов Москвы. Десятки игр будут ждать своих участников 4 октября с 13:00 до 21:00 в холле ЦУВП.

Обращаем внимание, что молодым людям, не являющимся студентами ГУУ, для прохода на территорию необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Напомним, что в понедельник в ГУУ прошел День студенческих клубов, где были представлены все объединения вуза. Увидеть, как это было, можно в группе студенческих СМИ нашего университета SUM Times.

