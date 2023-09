28.09.2023 Proyecto ustawy budżetowej na 2024 rok oraz Estrategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Przyjęty projekt ustawy budżetowej opiera się na solidnych filarach.

Zapewnienie bezpieczeństwa, środki na programy społeczne i ochrona Polaków przed skutkami kryzysu, ochrona zdrowia – to główne cele ustawy.

Tegoroczna Strategia zarządzania długiem minimalizuje koszty obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasu.

Przyjęty projekt ustawy budżetowej na 2024 rok został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomicznej. Po wybuchu wojny w Ukrainie perspektywy gospodarki, nie tylko naszej, zmieniły się diametralnie. W przyszłym roku spodziewamy się ożywienia poprzez wzrost PKB do 3,0 proc. Wpłynie na to spadająca inflacja, polepszenie nastrojów konsumentów i złagodzenie polityki pieniężnej.

Przyjęta Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych jest kontynuacją strategii przygotowywanych w poprzednich latach. Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasu, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem.

ustawy budżetowej na 2024 rok

W przyjęto:

prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 684,5 mld PLN,

límite wydatków budżetu państwa na poziomie 849,3 mld PLN,

déficit de budżetu państwa w wysokości nie większej niż 164,8 mld zł,

déficit del sector financiero público (miembro del método UE) en una posición aceptable. 4,5 % PKB,

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,9 % PKB.

Najważniejsze wskaźniki gospodarcze

PKB

Miércoles pronóstico MF tempo wzrostu PKB w 2023 r. obniży się do 0,9% (r/r), a w 2024 roku tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 3,0% (r/r).

Wpływ na przyspieszenie dynamiki PKB w 2024 r. będzie miała spadająca inflacja, powrót dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów oraz wysokie inwestycje publiczne (m.in. w zwiększenie potencjału obronnego kraju).

Inflacja

Prognozy zakładają spadek inflacji z 12,0% w br. hacer 6,6% con przyszłym roku (średniorocznie), 4,1% con 2025 roku oraz 3,1% con 2026 roku.

Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego (zwłaszcza w br.) oraz oddziaływanie polityki pieniężnej.

Wynagrodzenia

Wzrost funduszu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy oraz funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników państwowej sfery budżetowej łącznie o 12,3% (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe), z tego w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106,6% oraz dodatkowym wzrostem funduszu wynagrodzeń o 5,7%. Wzrost wynagrodzeń o 12,3% obejmuje również nauczycieli, czy też sędziów.

Stopa bezrobocia

W 2024 p. stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku spadnie do 5,2%, czyli o 0,2 pit. proceso. w porównaniu do bieżącego roku.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,3 proc., a w 2024 r. wzrośnie o 1,2 proc.

Inwestycje

W bieżącym roku realny wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 3,8 proc. W 2024 p. nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć o 4,4 proc. Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału.

W najbliższych latach przewidywany jest także wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju.

Estrategia de financiación del sector financiero público para 2024-2027

Estrategia de przewiduje, że:

relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się na koniec 2023 r. do 37,9%, a następnie wzrośnie do 44,3% w 2027 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55% określonego w ustawie o finansach publicznych,

relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3% w 2023 r., a następnie w okresie objętym prognozą Strategii wzrośnie do 58,7%. Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu EDP do PKB na poziomie 60% nie zostanie w horyzoncie Strategii przekroczona,

w latach 2025-2027 przyjęto założenie o corocznym dostosowaniu fiskalnym na poziomie 1 pkt. proceso. oraz dodatkowo na podstawie Historycznych danych przyjęto, że wykonanie wydatków będzie o 1,1% PKB niższe niż maksymalne limity (tzw. naturalne oszczędności),

założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 limit kosztów obsługi długu SP wynosi 66,5 mld zł, tj. 1,76% PKB. Strategia zakłada, że ​​koszty obsługi długu nieznacznie przekroczą 2% PKB w 2027 r.

Dla realizacji celu Strategii w latach 2024-2027 przyjęto, że:

utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach wynikających z przyjęty ch poziomów ryzyka,

głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy,

udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa (SP) zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25% z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych,

utrzymywana będzie średnia zapadalność krajowego długu SP na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a całego długu SP co najmniej 5 lat, z uwzględnieniem możliwości przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań ryn kowych lub budżetowych.

