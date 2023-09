28.09.2023 Museo Histórico Polski de Warszawie Otwieramy Muzeum Historii Polski – jedno z najnowocześniejszych muzeów w Europie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Otwarcie Museo Histórico Polski

Muzeum Historii Polski powstało dzięki środkom z budżetu państwa. To jedno z najnowocześniejszych muzeów w Europie. W nowo otwartej siedzibie znajdują się sale edukacyjne, warsztatowe i projekcyjne. Para oznacza, że ​​w placówce będzie można organizować spotkania większych grup. To szansa dla młodzieży na wzięcie udziału w niezwykłych lekcjach. W muzeum będzie można zobaczyć wystawę stałą i wystawy czasowe. Zwiedzający poznają historię naszego kraju – nie tylko za pomocą eksponatów, ale również scenografii oraz instalacji artystycznych.

– Historia jest nie tylko nauczycielką życia, ale prawdziwie opowiedziana historia, a w szczególności historia Polski, to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim oręż do walki o silną Polskę. Nie tylko nie mamy się czego wstydzić, to jedna z najpiękniejszych historii narodowych na świecie. A budowa tego wspaniałego gmachu jednocześnie świadczy, że jesteśmy na drodze do zwycięstwa, do odbudowania właściwej roli Rzeczypospolitej na mapie Europy, na mapie świata – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Darmowy wstęp do Muzeum – zobacz wystawę czasową

Pierwsza wystawa czasowa została przedstawiona podczas otwarcia obiektu. Jej tytuł a: „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. Organizatorzy skupili się na pokazaniu dzieł sztuki, które zostały odzyskane dla Polski. Na wystawie będą także kolekcje związane z historią Cytadeli Warszawskiej. W ramach Festiwalu Otwarcia Muzeum wszystkie wydarzenia w dniach 29 września – 1 października 2023 r. są dostępne za darmo. Od 4 października do 10 listopada 2023 roku goście będą mogli kupić bilet na wystawę czasową za złotówkę. W niedziele i święta państwowe obowiązuje wstęp wolny do gmachu.

– Dzisiaj Muzeum Historii Polski będzie służyło wszystkim pokoleniom i wszystkim mieszkańcom Polski. Każdy mieszkaniec – każdej miejscowości – jest tutaj zaproszony. Po to, aby patrzeć jak wielkie dzieło zbudowali nasi przodkowie przez 1000 lat – dodał szef polskiego rządu.

Przekształcenie terenów Cytadeli Warszawskiej

Cytadela Warszawska została wybudowana na rozkaz cara Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego. Miała wzmocnić kontrolę rosyjskich władz nad miastem, zmusić Polaków do posłuszeństwa i przekonać ich o beznadziejności podjętych przez nich działań niepodległościowych. Oprócz garnizonu wojsk carskich znajdowało się tu ciężkie więzienie śledcze, w którym przetrzymywano i stracono tysiące polskich działaczy narodowych i rewolucjonistów.

– Dlatego jest rzeczą rzeczywiście wyjątkowo simbólicozną, że tutaj w tym miejscu – w miejscu męczeństwa narodu polskiego, w miejscu, w którym mordowani byli polscy patrioci, głównie przez rosyjskiego zaborcę, ale przecie ż nie tylko – w tym miejscu powstaje Muzeum Historii Polski – wspomniał premier Mateusz Morawiecki.

Do dispozycji zwiedzających oddajemy tereny, które dotychczas stanowiły zamknięty obszar. Ponad 30 ha, położonych w południowej części Żoliborza, zaplanowane zostało nie tylko jako przestrzeń muzealna, ale również jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Warszawy. Cytadela Warszawska staje się jednym z największych i najnowocześniejszych kompleksów muzealnych w Europie. Na terenie Cytadeli znajdują się już: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu o Muzeum Katyńskie.

MIL OSI