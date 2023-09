Состоялось первое заседание Оргкомитета конкурса «Юный управдом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Общественной палате Российской Федерации прошло заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса детей и молодёжи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания», одним из организаторов которого является Государственный университет управления.

В мероприятии приняли участие представители соорганизаторов и партнёров конкурса: председатель Комиссии ОПРФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, заместитель председателя Правления Центра инноваций муниципальных образований Александр Куликов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Светлана Разворотнева, Президент Союза малых городов Евгений Марков, начальник проектно-учебной лаборатории городского развития, доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Ирина Милькина, начальник методического отдела естественнонаучной направленности Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Минпросвещения России Надежда Медведева, руководитель отдела межмуниципальных и межрегиональных программ Союза российских городов Светлана Цепкова, начальник отдела коммуникаций Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства Анатолий Шпынев.

Председателем оргкомитета был единогласно избран Андрей Максимов.

«При поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре в последние годы реализуется множество молодежных конкурсов, но вопросы, которые касаются креативной среды, даже не общественной, а полуобщественой деятельности – такое ранее не рассматривали. И конкурс «Юный управдом» поможет закрыть этот пробел», – рассказал о том, как появилась идея создания конкурса, Андрей Николаевич.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением этапов конкурса, в том числе заявочную компанию, экспертную оценку работ, мероприятия для финалистов и награды для победителей.

Ответственный секретарь оргкомитета Александр Куликов сообщил предварительную информацию о заочном этапе: «На 21 сентября на конкурс подано более 100 заявок из 40 субъектов РФ. Авторы проектов — школьники, студенты, а также молодые специалисты из организаций сферы городского хозяйства, управляющих организаций».

Прошедшие в очный этап конкурса участники представят свои проекты жюри 22 декабря на трёх площадках в Москве: Общественной палате Российской Федерации, Государственном университете управления и бизнес-центре гостиницы Измайлово-Бета.

Об организации экспертной поддержки конкурса рассказала председатель экспертного совета конкурса Ирина Милькина: «Задача экспертного совета оценить работы участников, которые будут презентованы в ходе очного этапа конкурса, по следующим критериям: новизна идеи, степень реализуемости, качество описания и презентации работы, практическая значимость. Для старшей категории также будет оцениваться финансово-экономический анализ предлагаемых решений. Среди экспертов конкурса – представители предприятий городского хозяйства, члены экспертных сообществ в сфере ЖКХ, а также эксперты сферы образования».

Соорганизаторы и партнёры в свою очередь подтвердили свою готовность подготовить и провести профориентационные и культурные мероприятия для участников конкурса.

Победителям конкурса будет предложено пройти практику и стажировку в ведущих компаниях отрасли. Кроме того, лучшие проекты будут рекомендованы к реализации в муниципальных образованиях.

