«Слушатели смогут применять опыт ведущих экосистем»

Новый курс онлайн-кампуса НИУ ВШЭ «Инновации и предпринимательство: взаимодействие науки, бизнеса и университетов» представлен на Национальной платформе «Открытое образование». Курс создан доцентом департамента мировой экономики Татьяной Поспеловой в соавторстве с Генри Ицковицем, профессором Стэнфордского университета. Он также является автором концепции тройной спирали и основателем одноименной ассоциации — международной сети, объединяющей сотни ученых и практиков в области отношений между университетами, бизнесом и правительствами. Курс изучает механизмы данного синтеза и знакомит с основами концепции «Тройная спираль». Слушатели получат свежую информацию об экономике знаний, научатся анализировать программы взаимодействия между академическим миром, предпринимателями и государствами, смогут применять опыт ведущих экосистем и исследовать инновационный потенциал своего города, региона или компании. — Татьяна Васильевна, ваш курс создан в соавторстве с Генри Ицковицем — ученым с мировой репутацией в области инновационных исследований. Что дает слушателям подобная коллаборация? — Это отличная возможность прикоснуться к современной методологии на международном уровне. Научное направление инновационной экономики появилось буквально 30–40 лет назад, и исследования, лежащие в данной области, новы и уникальны. Все современные авторы, в том числе и профессор Генри Ицковиц, продолжают исследовательскую карьеру. Они могут, основываясь на эмпирических данных, объяснить, зачем компаниям развивать инновации, а классическим университетами — предпринимательские компетенции, откуда предпринимателям черпать идеи для бизнес-проектов и как исследователям в лабораториях продвигать свои разработки на рынок.

— Каким, если говорить о развитии инноваций и предпринимательства, вы видите будущее университетов? — В современных технологичных реалиях, если университет хочет быть привлекательным для абитуриентов, у него нет иного выхода, как развиваться, в том числе и развивать инновационную составляющую. А уже степень этих изменений зависит от специфики учебного заведения. Я считаю, что современные университеты должны стремиться выстраивать долгосрочное взаимодействие со своими студентами. Это сотрудничество не ограничивается получением дипломов. Задача — чтобы в будущем студенты возвращались в вуз за дополнительным образованием и за консультационно-экспертной поддержкой при открытии собственного бизнеса Создание условий для реализации концепции тройной спирали — процесс небыстрый и требует адаптации. Приведу пример. До 2010 года университет не мог быть равноправным участником инновационного процесса даже банально из-за отсутствия юридического механизма открытия коммерческих предприятий со своим участием. Такой механизм был создан, вокруг вузов стали формироваться пояса инновационных предприятий, но в вузах отсутствует гибкость. Сложно вести коммерческую деятельность, когда нужно получать подпись ректора при операционном ведении бизнеса. Теперь при университетах все чаще создаются элементы инновационной инфраструктуры, будь то научный парк или технопарк, которые адаптированы именно под ведение коммерческой деятельности. — Расскажите, пожалуйста, про исследовательский проект, который ждет слушателей в конце курса. — Он состоит из нескольких частей. Сначала мы предлагаем исследовать университет — альма-матер или просто вуз по соседству. Ваша задача будет выявить, как на практике реализуются основные функции вуза: образовательная, исследовательская, инновационно-предпринимательская. Это возможно путем кабинетного изыскания: изучения сайта вуза и статей о нем, отзывов студентов и выпускников. А также путем полевой работы, когда вы договариваетесь о встрече с представителем вуза и берете интервью. После этого аналогичным образом студентам нужно будет изучить роль государства при формировании инновационного климата в регионе путем анализа сайтов региональных представительств министерств экономического развития и образования. Следующий этап — анализ бизнес-активности. Это одна из самых сложных, но интересных частей. Задача состоит в том, чтобы выделить компании, которые являются драйверами инновационного развития региона. На данном этапе необходимо подсветить, в чем именно заключается инновационность, какая мотивация у компаний ее развивать и т.д. Заключительный этап исследовательского проекта — поиск механизмов, которые применяются в вашем конкретном регионе для взаимодействия науки, бизнеса и государства. В результате от вас потребуется выявить способы коллабораций, понять мотивацию участников, выявить их сильные и слабые стороны. По окончании курса у студентов появятся материалы, которые можно смело использовать как заготовки для научной статьи. — В ходе курса вы анализируете инновационные экосистемы на классическом примере Кремниевой долины. Какие новые экосистемы появляются на карте мира сегодня? — Кремниевая долина — это классика или букварь, на котором удобно обучать студентов, поэтому в курсе мы акцентируем внимание именно на этом примере. Более того, изначально данный онлайн-курс проводился офлайн в Стэнфорде, и у нас с профессором Ицковицем есть экспертиза. Мир не стоит на месте, и появляются новые инновационные хабы. Я бы рекомендовала обратить внимание на Чили с Бразилией, на Индию и Индонезию. Подробнее об онлайн-курсах, специализациях и очных онлайн-программах НИУ ВШЭ можно узнать на сайте «Кампус “Вышка Онлайн”», а также в наших социальных сетях: телеграм-канале «Онлайн-программы НИУ ВШЭ», группе во «ВКонтакте» «Вышка Онлайн», на YouTube-канале «Вышка Онлайн», канале «Вышка Онлайн в Дзене», аудиоподкасте на «Яндекс Музыке» «Вышка On the Line». Текст: Екатерина Зиньковская, Дирекция по онлайн-обучению НИУ ВШЭ

