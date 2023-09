Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

22 сентября Новосибирский государственным университет с рабочим визитом посетила делегация Синьцзянского университета в составе проректора, заместителя председателя комитета Народно-политического консультативного совета Синьцзян-Уйгурского автономного района Сюй Сяньи, заместителя начальника отдела международных обменов и сотрудничества Лу Цинмэй, заместителя начальника канцелярии, секретаря партийного комитета Лю Цзяньцюнь, директора Института международных обменов Ли Пу и заместителя начальника отдела научных исследований Чжоу Цзяньсин.

Со стороны НГУ во встрече приняли участие ректор Михаил Петрович Федорук, начальник управления экспорта образования Евгений Иванович Сагайдак, директор Гуманитарного института Андрей Сергеевич Зуев, декан Механико-математического факультета Игорь Владимирович Марчук, директор Института интеллектуальной робототехники Алексей Григорьевич Окунев, заместитель декана Факультета информационных технологий Арис Терсенов и старший преподаватель кафедры систем информатики факультета М. А. Держо.

На встрече обсуждались приоритетные направления в научной и образовательной сферах деятельности и перспективы дальнейшего сотрудничества. Руководители вузов отметили особую важность встречи, поскольку она состоялась впервые после пандемии и в условиях новой международной политической реальности, которая делает вектор сотрудничества с Китаем особенно актуальным.

– Мы уже более 20 лет сотрудничаем с Синьцзянским университетом, и в нашем взаимодействии мы достигли определенных успехов. Мы намерены дальше расширять и углублять партнерство между двумя вузами не только в области высшего, но и среднего образования. С введением в эксплуатацию кампуса мирового уровня, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты», откроются новые возможности, в том числе в сфере международного сотрудничества, – подчеркнул Михаил Федорук, ректор НГУ.

Прямые контакты двух вузов начались еще в 1998 году, когда делегация НГУ впервые прибыла в Урумчи. В 2002 году был заключен договор о сотрудничестве. В 2008 году в НГУ открылся класс Конфуция, который спустя 10 лет получил статус Научно-образовательного и культурного центра «Институт Конфуция», партнером его со стороны Китая по-прежнему является Синьцзянский университет. В Институте Конфуция российских студентов обучают китайскому языку и знакомят с культурой Китая. В 2011 году при содействии НГУ в Синьцзянском университете был создан Русский центр, где уже много лет ведется обучение студентов вуза русскому языку.

– Наши вузы имеют крепкую основу и перспективы для совместного академического и исследовательского сотрудничества в областях языка и культуры, информатики и компьютерной техники, математики и химии, а также других наук. Мы пойдем путем расширения обмена преподавателями и студентами, совместного выполнения научно-исследовательских проектов и коллективной публикации научных работ, – подчеркнул проректор Синьцзянского университета Сюй Сяньи.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI