Ректоры ведущих университетов Узбекистана продолжили дискуссию по вопросам инженерного образования в Политехе

26 сентября в рамках Межрегиональной конференции ректоров вузов России и Узбекистана , состоявшейся накануне, Политехнический университет принял представительную делегацию ведущих вузов Узбекистана. Среди гостей были руководители Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова, Самаркандского государственного университета им. Шарофа Рашидова, Ферганского политехнического института и Термезского госуниверситета.

В продолжение живой дискуссии, которая развернулась на панельной сессии конференции «Образование для высокотехнологичных отраслей: опыт создания передовых инженерных школ (ПИШ)» и которую модерировал ректор СПбПУ Андрей Рудской, руководители вузов приехали в Политех. Они увидели научные достижения и инженерные компетенции Политеха и одну из лучших в стране ПИШ «Цифровой инжиниринг» . Сомодератор сессии, ректор ТГТУ Садриддин Турабджанов неоднократно посещал Политех. Он отметил, что каждый раз в университете его знакомят с новыми научными группами, предлагают идеи и новые возможности для сотрудничества. Ректор ФерПИ Уктам Саломов был впечатлен изменениями и стремительными трансформациями, прошедшими в Политехе со времён последнего визита делегации ФерПИ в 2018 году.

Я вижу хороший пример стратегического устремления университета именно в сферу инженерной подготовки, нового подхода и методик образования для нового поколения инженеров , — отметил Уктам Рахимович.

Накануне ректоры СПбПУ и ФерПИ подписали соглашение о партнёрстве. Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров станет одним из важных компонентов сотрудничества.

Делегация из Узбекистана начала знакомство с университетом с исторических фактов. Директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов провёл экскурсию по Главному зданию, Галерее выдающихся учёных-политехников и показал экспозицию музею. Ректор ТГТУ Садриддин Турабджанов поделился воспоминаниями о выставке, организованной в Ташкенте Музеем истории СПбПУ в рамках «Дней Политеха в Узбекистане» . Эта экспозиция произвела на сотрудников и студентов ТГТУ сильное впечатление.

В Белом зале гости насладились звучанием органа и уникальной акустикой. Руководитель Дирекции культурных программ и молодёжного творчества Борис Кондин рассказал о роли Белого зала в культурной жизни университета и города, о деятельности творческих коллективов — хора, оркестров, ансамблей Политеха. Насыщенная культурная жизнь в техническом университете заинтересовала ректора Термезского государственного университета. Авазжон Марахимов высказал идеи о сотрудничестве в этой области, в том числе по образовательным программам гуманитарной сферы, приглашению преподавателей, проведению молодёжных творческих мероприятий, взаимному культурному обмену.

Молодёжь, студенты не только должны быть погружены в культурную среду своей страны, но и обогащаться традициями, литературой, музыкой соседних стран, развивать знания, духовный мир, богатство восприятия и полноту гуманитарной сферы , — подчеркнул ректор ТерГУ.

Делегация осмотрела Информационно-библиотечный комплекс (ИБК) СПбПУ. Его директор Александр Племнек представил функционал интегрированной библиотечной системы, масштаб и возможности региональных и национальных библиотечных консорциумов, сформированных вокруг ИБК, и пригласил узбекских коллег к партнёрству в этой деятельности.

Раньше читатели приходили в библиотеки, а теперь библиотеки приходят туда, где они нужны людям. Сотрудничая, мы сможем многого достичь , — сказал Александр Племнек.

На встрече делегации с ректором СПбПУ Андреем Рудским главной темой стало обсуждение актуальных задач фундаментальной и прикладной науки и подготовки инженерных кадров нового поколения. По итогам двух дней дискуссий все члены делегации ещё раз признали целесообразным разработку в Узбекистане государственного проекта, аналогичного федеральному проекту «Передовые инженерные школы» Минобрнауки России, и договорились предложить этот пункт в итоговую резолюцию конференции.

Ректор СПбПУ заверил узбекских коллег, что приложит все усилия для помощи в реализации этого проекта в Узбекистане и распространения уникального опыта ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

Участники встречи сошлись во мнении, что важным моментом является проведение соответствующих консультаций на уровне профильных ведомств с привлечением ведущих экспертов, представителей научно-образовательных учреждений и высокотехнологичных промышленных предприятий России и Узбекистана для обмена опытом и усиления сотрудничества двух стран в данной области. Подписанная в рамках конференции «Дорожная карта по сотрудничеству в области развития ПИШ» с ТГТУ, стратегическим партнёром СПбПУ, станет первым шагом на этом пути. На ближайший год дорожная карта подразумевает взаимный обмен компетенциями, знаниями и консультации с экспертным советом в области развития ПИШ.

Отдельную рабочую встречу провели представители институтов СПбПУ с проректором по международной деятельности Самаркандского государственного университета Акмалом Ахатовым. Весной в СамГУ открыли совместный Технологический центр, был пилотный запуск виртуальных лабораторий, проведена масштабная Инженерная школа . Эти передовые форматы партнёрских отношений обладают хорошим потенциалом развития. Уже достигнуты конкретные результаты: в СПбПУ учатся студенты из СамГУ , издан ряд публикаций, проведены совместные конференции и ДПО, стартовала совместная магистерская программа. На конференции 25 сентября СПбПУ и СамГУ снова выступили с пилотным проектом: было подписано уникальное в своем роде соглашение о реализации программ совместной аспирантуры. Документ касается направлений физики, радиотехники и электроники, но в дальнейшем, несомненно, по этому пути пойдут и другие институты, сотрудничающие с СамГУ, — ГИ, ИБСиБ, ИПМЭиТ, ИММиТ и другие. В этом году два аспиранта из СамГУ поступили в Политех в Институт электроники и телекоммуникаций и ФизМех по квотам Минобрнауки. В следующем году аспиранты будут опираться уже на заключённое соглашение по совместной аспирантуре. Отдельным пунктом в планах на ближайший год стал вопрос об организации предмагистерской подготовки на русском языке для студентов СамГУ, поступающих в российские вузы. Он будет тщательно проработан в ближайшее время. Возможно, уже в этом семестре стартует соответствующее обучение для студентов из Самарканда.

В завершение визита гости высоко оценили деятельность Суперкомпьютерного центра «Политехнический», НОЦ «Газпромнефть-Политех», лаборатории робототехники, лаборатории легких материалов и конструкций, лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных». Представленные результаты исследовательской деятельности вызвали много вопросов. Во время беседы появились идеи совместных проектов и перспективы развития сотрудничества.

