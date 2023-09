Приглашаем определить карьерный пусть на Московском форуме «Карьера vs Бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21-22 октября 2023 года в кластере «Ломоносов» пройдёт крупнейший Московский форум «Карьера vs Бизнес». Приглашаем к участию в нём студентов Государственного университета управления.

«Карьера vs Бизнес» – это форум-выставка, которая поможет участникам определиться с выбором своего карьерного пути: работать по найму или на себя? В программе выступления ТОП-спикеров, лектории по предпринимательству и карьере, ярмарка вакансий с участием крупнейших российских компаний, симулятор трудоустройства, выставка стартапов и достижений предпринимательства, профтестирования, кейс-чемпионат, бизнес-игра, розыгрыш призов и ещё множество полезных сервисов и развлечений! Форум планирует принять 2500 участников и 83 представителя компаний и стартапов.

Программа будет состоять из двух тематических блоков: «Практикуй» и «Предпринимай». Первое направление будет интересно тем, кто хочет достичь профессиональных вершин в работе по найму. Слушатели узнают, как правильно составлять резюме, проходить интервью, повышать свои навыки и строить карьеру. Второй блок рассчитан на москвичей, планирующих начать свое дело. Им расскажут о создании первого стартапа, продвижении собственного бренда и возможностях для расширения бизнеса.

В Форуме могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Мероприятие бесплатное.

Прилагаем удобную форму регистрации «ВКонтакте», которая автоматически будет частично заполнена.

Поторопитесь, количество мест ограничено!

Форум организован платформой вакансий «ВРаботе», Ассоциацией студентов и студенческих объединений России при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы и Проектного офиса «Молодёжь Москвы».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI