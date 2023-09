Политехники обсудили актуальные вопросы физиологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербурге прошёл съезд одного из старейших и престижных научных сообществ России — физиологического общества имени И. П. Павлова. Ведущие учёные страны обсудили актуальные исследования, место физиологии в современных программах высшего образования, а также взаимодействие физиологов с бизнесом, медицинской и фармацевтической промышленностью.

В съезде участвовали порядка 1500 учёных из России и стран ближнего зарубежья, практических врачей, аспирантов и студентов. На открытии выступил директор Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Андрей Васин. Директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий ИБСиБ Ольга Власова была сопредседателем симпозиума.

С пленарными лекциями выступили ведущие физиологи страны, академики и член-корреспонденты РАН. В рамках симпозиумов председатели отбирали представленные в программный комитет наиболее актуальные и интересные научные работы для устных и стендовых докладов.

Так, академик РАН Константин Анохин представил работу под названием «Когнитом: алгоритмическая теория высших функций мозга», выступление член-корреспондента РАН Юрия Герасименко было посвящено теме «Механизмы регуляции движения: фундаментальные аспекты и клинические приложения». С пленарной лекцией о внутриклеточной сигнализации в нейронах выступил заведующий лабораторией молекулярной нейродегенерации ИБСиБ СПбПУ Илья Беспрозванный.

В состав организационного комитета съезда вошёл доцент ИБСиБ и научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН Иван Сухов.

На каждом подобном мероприятии чаще всего запоминаются пленарные доклады. Их авторы — ведущие учёные, которые обобщают все известные к данному моменту научные исследования и показывают роль своей работы в этом направлении. Сейчас для будущих учёных важно с самых ранних курсов расширять свой кругозор в области биомедицинских исследований — ходить на конференции, в лектории, посещать курсы и семинары, читать мировую литературу и как можно раньше пробовать начинать научные исследования , — поделился Иван Сухов.

Фотографии предоставлены оргкомитетом съезда.

