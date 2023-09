Планы на неделю и на выходные: Фестиваль хорошего вкуса с МКБ на Центральном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

С 9 сентября по 28 октября главные корнеры Центрального рынка в рамках Фестиваля хорошего вкуса с Московским кредитным банком готовят из локальных продуктов, выбранных в разных регионах страны – от Великих Лук до Владивостока. Каждая неделя – новый корнер и новые продукты. А по субботам шеф-повара вместе с популярными ведущими готовят фестивальные блюда. А в течение недели у гостей Центрального рынка есть возможность попробовать новинку и оценить, достойна ли она остаться в постоянном меню.

На этой неделе отвечаем на вопрос: можно ли приготовить итальянскую пасту из российских продуктов? Фестиваль хорошего вкуса доказывает – да. Паста с белыми грибами – вечная и великая итальянская классика. Для фестиваля шеф-повар CheeseMania Рушан Айдаров выбрал пасту фетучини, особенно популярную в Тоскане. Шеф добавляет к пасте сливки с молочной фермы из Пскова, белые грибы из Вологодской области и розовые томаты из Ростова.

CheeseMania и их осенний блокбастер – фетучини с белыми грибами и трюфельным маслом – будут главными героями Фестиваля хорошего вкуса от банка МКБ всю неделю и до субботы, 30 сентября, когда шеф-повар Айдаров приготовит блюдо на большой сцене, а гости смогут попробовать, проголосовать и получить заслуженный кешбэк.

В октябре героями Фестиваля станут Kulek и томленый ягненок с обжаренными томатами, брокколи и судом Аджи Верде; Ryba Family и гребешки в сливочном соусе с кремом из мандаринов; Tokyo Sushi и тартар из краба, риса и томатов с кислыми яблоками в азиатском стиле; Pinzeria by Bontempi и пенне с песто из базилика с бурратой, пармезаном и вяленными томатами.

Клиентов МКБ на Фестивале хорошего вкуса ждут особые условия: повышенный кешбэк 10% и до 2 тысяч баллов в месяц за покупки на Центральном рынке до 11 января 2024 года. Для участия нужно присоединиться к программе лояльности «МКБ Бонус» и расплачиваться за покупки в корнерах картами МКБ. 1 балл = 1 рубль, баллы можно вернуть на карту деньгами. Акция распространяется на любые покупки на территории Центрального рынка без ограничений. А вдохновившимся по итогам Фестиваля на настоящее гастрономическое путешествие по российским регионам клиентам банка всегда доступен кешбэк «МКБ Travel». Подробности акции – в телеграм-канале МКБ.

