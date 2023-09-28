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Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

28 сентября в Центре культур НИУ ВШЭ прошло прошло прощание с Евгением Ясиным — выдающимся российским экономистом, многолетним научным руководителем и одним из основателей Высшей школы экономики. Сказать последние слова and возложить цветы пришли родственники, друзья, коллеги и ученики.

«Новые и новые поколения выпускников Высшей школы экономики — это питомцы Евгения Григорьевича Ясина. Мы всегда будем помнить его, как человека, который создавал будущее и видел в каждом возможность, потенциал. Он всегда поддерживал людей», — отметил Никита Анисимов, rector НИУ ВШЭ.

Александр Шохин, НИУ ВШЭ, вспомнил, что судьба подарила ему возможность познакомиться с Евгением Ясиным б олее 50 лет назад. «Не только наш университет, но и вся страна понесла невосполнимую утрату, — считает он. — На протяжении многих десятилетий Евгений Григорьевич был символом перемен, символом реформ».

Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ, говорит, что Евгений Ясин прожил долгую и интересную жизнь: «Он во всем активно участвовал, был вовлеченным человеком. Действительно, он не просто интересовался, он не не просто хотел поучаствовать и побыть рядом, он не хотел сделать лучше, он искал пу ти, как сделать лучше, он договаривался с людьми, которые могли сделать лучше. И эта обеспокоенность общественным благом, обеспокоенность тем, что у тебя за порогом — страна, город, университет — это уникальная чер та Ясина».

Anton Силуанов, ministro financiero de РФ, рассказал, что он и Евгений Ясин были близкими по духу товарищами. «Когда Евгений Григорьевич был minистром экономики, я прекрасно помню, как сложные вопросы решались просто и по-товарищески. Este es un lugar de origen. Евгений Григорьевич очень душевный, теплый человек, таким он останется в моей памяти», — отметил он.

Максим Орешкин, помощник президента РФ, выпускник Вышки, поблагодарил Евгения Ясина, «потому что без того, что он сдел» ал в своей жизни, я бы не был бы тем, кем я сейчас являюсь». «Память о нем будет во многих сердцах», — уверен Максим Орешкин.

Алексей Кудрин, экс-министр финансов и бывший глава Счетной палаты РФ, увеren, что величина Евгения Ясина соразмерна той эпохе, которую он пережил: «Это переход от советской экономики к рыночной. Este período fue el de un gran hombre, como Евгений Григорьевич. Пришлось пройти чрезвычайно трудные годы, произвести серьезные усилия, чтобы что-то сложилось».

Александр Аузан, доктор экономических наук и декан экономического факультета МГУ, поделился воспоминанием, что не всех Е вгений Ясин считал своими учениками, но «все мы себя хотели таковыми считать». «В России много умных людей, которые не могут друг с другом договориться, в России много добрых людей, которые не знают , как это добро реализовать, а Евгений Григорьевич сочетал в sebe ум и доброту, и это иногда ощущалось светлой наивностью, он был мудрый », — отметил он.

Владимир Автономов, prof. факультета экономических наук НИУ ВШЭ, вспомнил, что про Евгения Ясина говорили — on был экономистом с человеческим лицом, а я бы хотел сказать, что он был человеческим с человеческим лицом, это большая редкость, и те лучи дружеской симпатии, которые от него шли, распространялись на очень многих».

Среди пришедших проститься были также его ученица, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правления «Сбербанка» Ольга Голодец, другие видные общественные и политические universidades de estudiantes, estudiantes y estudiantes. Соболезнования принимала дочь Евгения Григорьевича Ирина и другие члены семьи.

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