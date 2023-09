На Учёном совете проанализировали итоги приёмной кампании

Source: MIL-OSI Russian Language News

На первом в начавшемся учебном году заседании Учёного совета СПбПУ подвели итоги приёмной кампании и обсудили, как повлияла на её результаты профориентационная работа и продвижение образовательных программ вуза. Но перед этим, по традиции, состоялось чествование политехников за их успехи и достижения в профессиональной и общественной деятельности.

Сначала члены Учёного совета и приглашённые поздравили ректора СПбПУ Андрея Рудского с присуждением ему Международной премии имени А. Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук. Указ об этом подписал 19 сентября 2023 года Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Вручение награды пройдёт 10 ноября, в день рождения выдающегося авиаконструктора Андрея Туполева, чьим именем названа премия.

Это очень почётная награда, это уважение в адрес всего Политеха , — подчеркнул Андрей Рудской.

Торжественная часть Учёного совета продолжилась вручением Почётной грамоты за многолетний труд и в связи с 70-летием доктору технических наук, профессору Николаю Ватину.

Диплом доктора технических наук получил из рук ректора СПбПУ доцент Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики Виктор Барсков. А диплом кандидата экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» — аспирант Высшей школы производственного менеджмента Артём Смирнов (научный руководитель профессор Владимир Кобзев).

Пришёл черёд вручения аттестатов о присвоении учёных званий. Аттестат о присвоение учёного звания профессора по специальности «Региональная и отраслевая экономика» получил Юрий Кочинев, по специальности «Сварка, родственные процессы и технологии» — Сергей Паршин.

Аттестат о присвоении учёного звания доцента по специальности «Электроэнергетика» получил Андрей Брилинский, по специальности «Мировая экономика» — Наталья Конахина, по специальности «Электроэнергетика» — Антон Кузнецов, по специальности «Энергетические системы и комплексы» — Милана Трещёва, по специальности «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» — Владимир Купцов.

Коллеги поздравили проректора по международной деятельности Дмитрия Арсеньева с награждением Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования.

Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» Министерства науки и высшего образования РФ присвоено директору Института физической культуры, спорта и туризма (ИФКСТ) Валерию Сущенко. Медалями «За безупречный труд и отличие» Министерства науки и высшего образования РФ награждены директор Спортивного комплекса «Политехник» Института физической культуры, спорта и туризма Валерий Рычагов и старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта ИФКСТ Андрей Скороходов (тренер сборной России и сборной нашего университета по шахбоксу).

Награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации I Всероссийского форума руководителей финансово-экономических служб образовательных организаций высшего образования в номинации «Отчётность — это важно!» ректор Политеха вручил директору Департамента экономики и финансов Елене Виноградовой и главному бухгалтеру СПбПУ Наталье Ивановой.

Почётная грамота Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы высшего образования и научного потенциала Санкт-Петербурга и в связи с юбилеем вручена ведущему специалисту Музея истории СПбПУ Управления молодёжной политики СПбПУ Александру Кобышеву.

Благодарность СПбПУ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов получил доктор физико-математических наук, профессор Высшей школы фундаментальных физических исследований Александр Блинов.

Студент Высшей школы административного управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Григорий Кулькаев стал лауреатом XXV Международного конкурса научных работ молодёжи по экономике за работу «Совершенствование методики ООН по расчету индекса развития электронного правительства (EGDI). Также Григорий вместе со студентами ИПМЭиТ Павлом Корневым, Натальей Мозалёвой, Алексеем Наумкиным и Юлией Пуховой победил в финале Всероссийского кейс-чемпионата по государственному и муниципальному управлению 2023 года. Руководитель студенческой команды — доцент Марина Иванова.

Победители в командном зачёте кейс-чемпионата «Арктика. Новый старт» от ПАО «Газпром нефть» — студент Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владислав Печуркин и студент Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ Александр Калакин.

Награды Международной коммуникационной премии PROBA Awards в номинации «Университет. Награда имени Дмитрия Солодовникова: лучший практический коммуникационный проект» получила сборная команда студентов Гуманитарного института, ИПМЭиТ и выпускников Политеха. Наставник — Татьяна Нам. Кроме того, один из активных членов команды студент 2-го курс магистратуры ВШМиСО ГИ Максим Смирнов стал обладателем диплома Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга как победитель конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Церемония чествования политехников завершилась поздравлением студента Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ Алексея Плюща со вторым местом на международном хакатоне «Развитие ТЭК-2023».

По повестке заседания выступил и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов. Он рассказал о работе по привлечению в университет абитуриентов и продвижении образовательных программ вуза. В течение прошлого учебного года было проведено более 500 соответствующих мероприятий, в которых приняли участие больше 120 тысяч человек, составлена база контактов потенциальных абитуриентов, порядка 60 тысяч, на три года вперёд. Начиная со школьной скамьи, Политех формирует и «ведёт» своих будущих абитуриентов, заинтересовывая их и поддерживая связь с помощью широкого спектра информационных ресурсов. Активно задействуются ВК, Telegram, чат-боты, тематические порталы. Много просмотров набирают видеоролики, записанные молодыми учёными специально для абитуриентов.

Тема следующего выступления была напрямую связана с докладом Дмитрия Тихонова, ведь насколько активно работали с потенциальными абитуриентами в течение года, зависело, как пройдёт приёмная кампания. Её итоги представила проректор по образовательной деятельности Елена Разинкина.

Абитуриентам в этом году было предложено 257 программ высшего образования, 9 — среднего профессионального и 75 научных специальностей в аспирантуре. Общее количество бюджетных мест составило 7204. Из них в бакалавриате и специалитете — 3479, что на 157 больше, чем в прошлом году. На 156 бюджетных мест стало больше в аспирантуре. Количество заявлений на поступление в эту приёмную кампанию превысило 100 тысяч. В итоге, на все уровни образования и формы обучения в Политех поступили 11 306 студентов и аспирантов (включая иностранцев). В бакалавриат и специалитет зачислено 5611 человек (на 423 больше, чем в прошлом году), в магистратуру — 3078. В аспирантуру приняты 507 человек, из них на бюджет — 361.

По целевой квоте в бакалавриат и специалитет поступило 243 человека (42 в магистратуру), по особой квоте 92, по отдельной квоте — 82.

Следующим в повестке дня значился план работы Учёного совета в первом семестре. Его представил учёный секретарь СПбПУ Дмитрий Карпов. Также на заседании рассмотрели вопрос об изменении правил внутреннего трудового распорядка, утвердили состав учёного совета Института компьютерных наук и кибербезопасности, внесение изменений в состав ученых советов Института машиностроения, материалов и транспорта и Института физической культуры, спорта и туризма.

