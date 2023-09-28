Начался десятый набор на программу целевой подготовки кадров от «Газпром нефти» на 2023 – 2024 учебный год

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Стартовал десятый, юбилейный набор на программу дополнительного профессионального образования «Управление закупками на предприятиях нефтегазового комплекса», реализуемую при поддержке «Газпром нефть».
Презентация программы пройдет 16 октября в 18:00 в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли по адресу: ул. Новороссийская, дом 50, аудитория № 1432. Кураторы от компании представят информацию о правилах и порядке конкурсного отбора на обучение.
Ежегодно после многоступенчатого отбора на программу обучения поступают не более 15 студентов, которые в будущем станут специалистами по закупкам и логистике для нефтегазовой отрасли. Занятия ведут преподаватели СПбПУ и приглашенные эксперты «Газпром нефти».
Обучение является целевым и длится два семестра. Оно предназначено для студентов магистратуры, 5-х курсов специалитета и последних курсов бакалавриата СПбПУ. Чтобы поступить на программу, необходимо иметь средний балл диплома не ниже четырёх и быть готовым к переезду.
За время обучения студенты осваивают около 20 образовательных модулей, в том числе:
- организация закупочной деятельности;
- управление снабжением проекта;
- управление взаимоотношениями с контрагентами;
- технологическое партнёрство и импортозамещение;
- цифровизация закупок;
- управление запасами;
- транспортная и складская логистика.
После теоретического курса студенты проходят обязательную четырёхнедельную практику на предприятиях группы компаний «Газпром нефть» с защитой отчётов. Проявившим себя выпускникам предлагают работу на предприятиях группы компаний «Газпром нефти».
Программа дополнительного образования реализуется с 2015 года Высшей школой производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли на базе магистерской программы «Менеджмент в нефтегазовом комплексе» в рамках сотрудничества с «Газпром нефть».
За новостями о реализации программы можно следить на сайте и в социальных сетях СПбПУ, а также в группах «Менеджмент в нефтегазовом комплексе» и «Построй карьеру в закупках» в социальной сети «ВКонтакте».
Контактная информация: руководитель программы Афанасьев Михаил Владимирович, д.э.н., профессор ВШПМ
e-mail: oil-gas@spbstu.ru
Сайт: https://oil-gas.spbstu.ru
По вопросам поступления: администратор программы Вячеслав Дмитриевич Мелехин, старший преподаватель ВШПМ
e-mail: v4mr@yandex.ru
Куратор программы от ПАО «Газпром нефть»: Надежда Александровна Фалилеева
e-mail: dpo@gazprom-neft.ru
Сайт: procurecareer.ru
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