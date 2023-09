Начался десятый набор на программу целевой подготовки кадров от «Газпром нефти» на 2023 – 2024 учебный год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Стартовал десятый, юбилейный набор на программу дополнительного профессионального образования «Управление закупками на предприятиях нефтегазового комплекса», реализуемую при поддержке «Газпром нефть».

Презентация программы пройдет 16 октября в 18:00 в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли по адресу: ул. Новороссийская, дом 50, аудитория № 1432. Кураторы от компании представят информацию о правилах и порядке конкурсного отбора на обучение.

Ежегодно после многоступенчатого отбора на программу обучения поступают не более 15 студентов, которые в будущем станут специалистами по закупкам и логистике для нефтегазовой отрасли. Занятия ведут преподаватели СПбПУ и приглашенные эксперты «Газпром нефти».

Обучение является целевым и длится два семестра. Оно предназначено для студентов магистратуры, 5-х курсов специалитета и последних курсов бакалавриата СПбПУ. Чтобы поступить на программу, необходимо иметь средний балл диплома не ниже четырёх и быть готовым к переезду.

За время обучения студенты осваивают около 20 образовательных модулей, в том числе:

организация закупочной деятельности;

управление снабжением проекта;

управление взаимоотношениями с контрагентами;

технологическое партнёрство и импортозамещение;

цифровизация закупок;

управление запасами;

транспортная и складская логистика.

После теоретического курса студенты проходят обязательную четырёхнедельную практику на предприятиях группы компаний «Газпром нефть» с защитой отчётов. Проявившим себя выпускникам предлагают работу на предприятиях группы компаний «Газпром нефти».

Программа дополнительного образования реализуется с 2015 года Высшей школой производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли на базе магистерской программы «Менеджмент в нефтегазовом комплексе» в рамках сотрудничества с «Газпром нефть».

За новостями о реализации программы можно следить на сайте и в социальных сетях СПбПУ, а также в группах «Менеджмент в нефтегазовом комплексе» и «Построй карьеру в закупках» в социальной сети «ВКонтакте».

Контактная информация: руководитель программы Афанасьев Михаил Владимирович, д.э.н., профессор ВШПМ

e-mail: oil-gas@spbstu.ru

Сайт: https://oil-gas.spbstu.ru

По вопросам поступления: администратор программы Вячеслав Дмитриевич Мелехин, старший преподаватель ВШПМ

e-mail: v4mr@yandex.ru

Куратор программы от ПАО «Газпром нефть»: Надежда Александровна Фалилеева

e-mail: dpo@gazprom-neft.ru

Сайт: procurecareer.ru

Ссылка на форму регистрации

