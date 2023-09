МФТИ удержал вторую позицию в международном рейтинге WUR THE

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Британское издание Times Higher Education опубликовало ежегодный рейтинг лучших университетов мира World University Rankings 2023 (WUR). В него вошли на 16 российских вузов больше, чем год назад, — 76. МФТИ вошел в группу 201-250, заняв II место среди российских университетов. Всего в список вошли 1799 университетов из 104 стран и регионов.

WUR THE — один из большой тройки международных списков лучших университетов наряду с Шанхайским ARWU и рейтингом агентства Quacquarelli Symonds (QS). По итогам 2023 года в первую тысячу рейтинга по-прежнему входят 18 российских университетов, первое место из которых занял МГУ им. Ломоносова, второй – МФТИ, и третье поделили ВШЭ и Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого.

Позиции тех, кто сохранил места в первой тысяче списка, остаются достаточно стабильными, за исключением того, что лидер российского списка МГУ спустился ниже на пять пунктов. Сравнительно высокие строчки рейтинга удалось сохранить МФТИ, Санкт-Петербургскому политеху и МИФИ. Значительно улучшил позиции МГТУ имени Н. Э. Баумана, поднявшись на 300 позиций из диапазона 801–1000.

Однако ВШЭ и Горный университет потеряли по 100 позиций, а ИТМО и СПбГУ — по 200. Немного, на пять строчек, отступил неизменный лидер среди российских вузов МГУ — год назад он был на 158-м месте.

Состав лидеров по сравнению с прошлым годом немного изменился: первую тысячу рейтинга покинули Донской государственный технический университет, Московский государственный строительный университет и Томский политехнический университет. Их места заняли Сеченовский и Южно-Уральский государственный университеты, которые год назад были в диапазоне 1001–1200, и Финансовый университет. Он в прошлом году вообще не входил в рейтинг.

Место университета в списке WUR 2023 определяют 13 критериев в пяти основных направлениях оценки: преподавание (среда обучения), исследования (репутация и объём), цитирования (количество ссылок на одну научную работу университета в других научных публикациях), международное взаимодействие (это количества иностранных студентов и преподавателей, а также доля научных работ с международным участием) и доход от трансфера знаний (это доходы от совместных проектов с бизнесом).

Особенность рейтинга в высоком весе репутационных показателей. На 33% (15% в области преподавания и 18% для исследований) итоговый балл определяется тем, как оценили вуз участники международного опроса учёных и преподавателей. Большой вес в 30% имеет также показатель цитирований научных работ. В оценке этого года учитывались публикации 2017–2021 годов.

У лидеров среди российских вузов достаточно высокие баллы в области преподавания. Так, МГУ занимает 18-е место в мире по этому направлению. Кроме того, в топ-100 вошли МГТУ имени Н. Э. Баумана и МФТИ. Балл по преподаванию учитывает не только результаты опроса, но и число выпускников с учёной степенью, а также соотношение преподавателей и студентов.

В области трансфера знаний, где учитываются доходы от совместных проектов с бизнесом, высокие баллы получили МИФИ (на шестом месте), МГУ и МФТИ (23-е и 24-е), ТГУ и МИСиС (78-е и 91-е места).

Стоит отметить, что после решения составителей QS и THE не продвигать российские вузы (первоначально заявлялось даже, что их вообще исключат из списков) университеты России игнорируют публикации новых рейтингов от этих издателей. Так что маловероятно, что российские учреждения представят данные для следующих выпусков THE и QS.

Таким образом, ключевыми для оценки международного положения вузов России становятся Шанхайский рейтинг и учреждённый Российским союзом ректоров список «Три миссии университета». Кстати, недавно его составители обновили базу данных о вузах-участниках — это 2239 образовательных учреждения из 131 государства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI