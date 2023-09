МВД России пригласило студентов ГУУ к сотрудничеству

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 сентября 2023 года студентка группы ЮР-2/1 Института государственного управления и права Государственного университета управления Александра Фёдорова провела профилактическую беседу о противодействии буллингу перед учениками и педагогами школы №1699.

Лекция прошла в рамках ежегодной профилактической акции в образовательных учреждениях страны «Твоя пятёрка безопасности» и в порядке шефской помощи школе, которую оказывает центральный аппарат МВД России.

Надо сказать, что сотрудники МВД не просто так обратились именно к Федоровой и её научному руководителю, профессору кафедры частного права Александру Епифанову. Научный доклад и презентация Александры Фёдоровой получили освещение в средствах массовой информации. Соответствующие фото и видеоматериалы размещены на сайте информагентства МВД МЕДИА, появлялись сообщения в новостных выпусках радиостанции «Милицейская волна», информация публиковалась в общественно-правовой газете МВД России «Щит и меч». Напомним также, что в этом году по заказу Государственной Думы специалисты из ГУУ провели масштабное исследование на тему социальных явлений в молодёжной среде, которое в том числе касалось и буллинга.

Подробности мы выяснили у самой Александры Фёдоровой:

«Обо мне МВД узнало через моего преподавателя Александра Егоровича Епифанова. Так как я написала статью о буллинге и отправила её ему. Мне лично интересна данная тема. Я педагог – я каждый день работаю с детьми, в качестве репетитора и преподавателя живописи, а также имела небольшую практику работы в детских садах и в школе, где ранее училась. Александр Егорович в свою очередь связался с представителем редакции МВД, и мне предложили выступить с профилактической беседой перед школьниками. Это была именно профилактическая беседа. В ней я упоминала реальные случаи травли, показания жертв и обидчиков, и конечно давала список действий, как правильно поступить в ситуации, если вы оказались жертвой. Как решить проблему или зарубить её ещё на корню».

Лекция прошла успешно и получила отклик от педагогического состава школы. Особенно были заинтересованы педагоги, они просили Александру повторно показать презентацию и провести беседу с другими классами, в особенности с начальными, поскольку именно там зарождается буллинг. От школы нашей студентке были вручены небольшие презенты.

Объединенная редакция МВД России тоже пригласила Александру Фёдорову и других членов научно-исследовательского студенческого клуба «Русская правда» к дальнейшему сотрудничеству по проблематике, представляющей взаимный интерес.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI