Главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко рассказал, как стать успешным в профессии

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Первый заместитель председателя Комитета по градостроительной политике Ленинградской области – главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко и декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк

Первый заместитель председателя Комитета по градостроительной политике Ленинградской области – главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко провёл лекцию «Ленинградская область – территория возможностей» для студентов архитектурного факультета СПбГАСУ.

Сергей Лутченко получил образование в СПбГАСУ, в текущем году с красным дипломом окончил здесь аспирантуру, поэтому для студентов университета стал примером успешного в профессии и карьере выпускника. Формат подобной встречи позволил получить обратную связь и лектору: чиновнику и специалисту важно понимать цели будущих архитекторов и градостроителей, знать, какие направления деятельности их интересуют и рассказать им о возможностях, которые готов открыть для них регион. Тем более, что лектор подчеркнул активную работу ребят: только в прошедшее лето практику в Комитете градостроительной политики Ленинградской области прошли 43 студента СПбГАСУ.

Сергей Иванович подготовил содержательную презентацию о своей деятельности в разные периоды. В рамках дипломного проекта тогда ещё выпускник Калининградского коммунально-строительного техникума разработал проект реконструкции надгробия герцога Альбрехта Бранденбургского в кафедральном соборе Калининграда. Данная работа послужила толчком к получению инвестиций для восстановления исторического объекта. Будучи студентом пятого курса СПбГАСУ, Сергей Лутченко подрабатывал в НИИ «Спецпроектреставрация»; в мастерской Владлена Лявданского вместе со своим другом Ярославом Солдатенковым занимался 3D-визуализацией, подготовкой фасадов и перспектив зданий и сооружений. Производственная практика в Научно-проектном институте пространственного планирования «ЭНКО», а впоследствии и трудовая деятельность здесь привели его в территориальное планирование – разработку генеральных планов и проектов планировок территории. Сегодняшняя работа главного архитектора – решение актуальных градостроительных вопросов региона. Лектор рассказал о своих обязанностях, продемонстрировал несколько масштабных проектов.

Из лекции студенты почерпнули для себя ценные советы: для успеха в профессии важно со студенчества участвовать в архитектурных конкурсах, чтобы заявить о себе в профессиональной среде; на любом этапе проектирования нужно конструировать макеты – это концентрирует внимание на каждой детали и позволяет увидеть недочёты в образе архитектурного объекта или планируемой под развитие территории. И не менее важно: чем больше практики и стажировок по специальности, тем выше шансы на профессиональный успех.

– Подобный формат общения со студентами я практикую впервые, но всё новое всегда воспринимаю как новый вызов, а значит, новые возможности. К тому же считаю за честь выступить в родном университете, где проучился девять лет, рассказать нынешним студентам о том, как у меня в профессии всё начиналось, как всё идёт сейчас и как планирую продолжать свою деятельность на государственной должности. Рад, что лекция прошла при практически полной аудитории, ребята задали много правильных и грамотных вопросов. Обратная связь важна, поскольку только так можно оценить эффективность любого дела, в данном случае лекции: давать и получать знания, – рассказал Сергей Лутченко.

Проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская и профессор Андрей Вайтенс

Главный архитектор Ленобласти добавил, что находится в постоянном поиске новых идей. Так, после лекции профессор СПбГАСУ Андрей Вайтенс предложил ему на следующей встрече заострить внимание на перспективах вверенного региона в сфере территориального планирования. Сам Сергей Иванович полагает, что интерес также вызовут лекции, посвящённые темам, которые часто ложатся в основу курсовых и дипломных работ: касающиеся развития жилого сектора, промышленности, транспорта и туризма.

Проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская преподнесла Сергею Лутченко символичный подарок: сувенирную тарелку с изображением Морского собора в Кронштадте, который был сооружён в 1903–1913 гг. по проекту архитектора Василия Косякова – первого директора Института гражданских инженеров (ныне СПбГАСУ).

