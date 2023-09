27.09.2023 Podejmij jedno z 3 wyzwań! ¿Z kim widzimy się na HackYeah 2023?

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Weź udział w maratonie informatycznym HackYeah i zmierz się z jednym z wyzwań Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Trzy zadania, trzy różne wyzwania w obszarze: Crypto, AI Anatytics, baz danych SQL.

Zajrzyj na nasze stoisko w strefie partnerskiej – czekają na ciebie mentorzy, ciekawostki z naszej pracy nad cyfrowymi usługami, informacje o ofertach pracy, a także konkurs dla uczestników!

Już w najbliższy fin de semana 30.09-01.10 w Tauron Arenie w Krakowie odbędzie się 9. edycja maratonu informatycznego HackYeah. Para wyjątkowy hackaton, który przyciąga pasjonatów programowania, projektowania i innowacji. Podczas 24-godzinnego kodowania uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, tworząc innowacyjne rozwiązania, które mają potencjał zmienić świat… i administrację skarbową!

W tym wydarzeniu bierzemy udział od początku, czyli od 2017 r. Przez te lata udało się z powodzeniem zrealizować kilka potrzeb biznesowych resortu finansów. Razem przekształciliśmy skomplikowane problemy w rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów i wspierające naszą pracę. Wspólnie zbudowaliśmy elementy cyfrowego świata takie jak VAT Hunter tj. zautomatyzowany system analizy danych o działalności, który pomaga w wykrywaniu wyłudzeń podatku VAT czy OKO RTG tj. aplikację oznaczającą anomalie na obrazach RTG, która zwiększa skuteczność w wykrywaniu przemytu.

Formuła maratonu skupia nie tylko oferty czy dorobek ugruntowanych firm, ale przede wszystkim korzysta z wiedzy i umiejętności młodych ludzi, często Studentów, a także małych i średnich przedsiębiorstw i startupów.

Bierzemy Udział W Hackyeah, żeby Skorzystać Z Wiedzy I Świeżego Spojrzenia Młodych Programistów I Wypracować Rozwiązania, Które Ułatwią I Przyspieszą obs ługę PodatnikÓw, A Także Pomog. obsłudze baz danych

– podkreśla Szef KAS insp. Bartosz Zbaraszczuk.

¿Kto może dołączyć?

¡Każdy! Studenci, programiści, projektanci, analitycy, innowatorzy, którzy chcą podzielić się swoją kreatywnością. To świetna okazja do zaprezentowania się światu.

Dios mío, ¿qué tal?

Comience w sobotę 30.09 o godz. 9:00. Zakończenie się w niedzielę 1.10 ok. 18:30. Miejsce: Tauron Arena Cracovia.

Jak znaleźć nasze wyzwania?

Szukajcie wyzwań: Kryptokasa.gov, Financzeska, Habla con tus datos en hackyeah.pl o Discord. Twórcy rozwiązań, które zostaną najwyżej ocenione przez Jury otrzymają nagrody pieniężne.

Ale Hack¡Sí, a nie tylko konkurs! To kże okazja do spotkania i nawiązania contacta con osobami o podobnych poglądach, poznania nowych technologii i zdobycia cennego doświadczenia. My także będziemy tu dzielić się swoimi doświadczeniami z wdrażania usług cyfrowych w administracji skarbowej, wspierać uczestników wyzwań w kwestiach merytorycznych i technicznych. Pokażemy ci też, że praca w administracji wcale nie musi kojarzyć się z nudą, a z pasją i ambitnymi wyzwaniami, które mają potencjał zmienić otaczający świat!

Nie przegap swojej szansy, aby być częścią tego ekscytującego wydarzenia i zarejestruj się już teraz!

Więcej na hackyeah.pl

MIL OSI