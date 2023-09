Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2027 r. odbędą się w Polsce

Nasz kraj po raz kolejny będzie organizatorem dużej imprezy sportowej. W Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2027 r. Będzie to już trzeci turniej tej rangi, którego Polska będzie gospodarzem.

– Para bromear con znakomita wiadomość dla wszystkich fanów sportu, ale w szczególności fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek i naszych kibiców spowodowała, że ​​znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę ś wiatową – primer ministro de powiedział.

Organizujemy imprezy na najwyższym poziomie

Pokazuje to sukces Igrzysk Europejskich, które odbyły się w dniach 21 czerwca-2 lipca 2023 r. w Małopolsce. Tysiące sportowców walczyło nie tylko o medale, ale także o 102 przepustki na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024, a w co trzeciej discyplinie o medale mistrzostw Europy.

Przez dwa tygodnie Polska gościła 6432 sportowców z 48 krajów, którzy rywalizowali w 29 discyplinach o 253 medallas completas.

Polskę reprezentowało 374 zawodników, którzy wywalczyli 50 medali, w tym: 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych.

Podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 zmagania z trybun śledziło ponad 170 tysięcy kibiców, którzy dopingowali zawodników na 26 arenach sportowych, w 13 miastach..

– Polska udowodniła, że ​​potrafimy organizować imprezy na światowym poziomie. Zdolności organizacyjne, współpraca z poszczególnymi związkami powodują, że jesteśmy dobrym, przekonującym partnerem dla federacji światowych – partnerem, który może organizować imprezy rangi światowej – kontynuował szef rządu.

Rekordowy budżet na sport i turystykę – 3,8 millones PLN

8 lat temu budżet na sport wynosił 949 millones PLN. Teraz przeznaczmy na ten cel znacznie więcej. Tegoroczny budżet na sport i turystykę wyniesie 3,8 mld PLN.

Imprezy sportowe

Inwestujemy w organizację imprez sportowych na terenie Polski. W 2022 y 2023 r. przeznaczyliśmy na a łącznie blisko 250 millones de PLN. Pozwoliło nam to wesprzeć organizację:

– 74 imprez o randze międzynarodowej w 2022 r;

– 86 imprez w 2023 r.

Inwestycje w infraestructuralne

Tylko w 2023 r. na realizację programów infrastrukturalnych wydaliśmy już ponad 1,8 mld zł. Od początku rządów na inwestycje dotyczące obiektów sportowych przeznaczona została łączna kwota 5,8 mld zł. Pozwoliła ona na powstanie 8484 nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych.

– Deporte kształtuje carácter, temperamento, disciplinę. Powoduje, że mamy ludzi, którzy wchodzą w wiek dorosły i są, dzięki sportowi, silniejsi charakterem, mają lepsze zdrowie. Dlatego przeznaczamy kilkakrotnie więcej środków na sport, na kulturę fizyczną – we wszystkich discyplinach – podsumował premier.

Programa Olimpia

Programa Uruchomiliśmy Olimpia – program budowy hal przyszkolnych o lekkiej konstrukcji. W tym roku na dofinansowanie budowy blisko 500 hal Olimpia przeznaczyliśmy kwotę ponad 945 millones PLN.

Mamy zapewnione środki na realizację programu także w roku 2024. Na cały program przeznaczamy 2 mld zł.

Programa Sportowa Polonia

Programa Kontynuujemy Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. W tym roku dofinansowaliśmy dotychczas 165 inwestycji kwotą ponad 291 millones PLN.

W minionym i obecnym roku na modernizację Orlików przeznaczamy łącznie kwotę 123,5 millones de zł – w 2022 r. dofinansowaliśmy 170 wniosków na kwotę 45,5 millones PLN, con el planujemy dofinansować kolejne 255 wniosków na kwotę 78 millones PLN.

Łącznie na wszystkie działania ukierunkowane na aktywizację społeczeństwa polskiego przeznaczyliśmy w latach 2015-2023 ponad 2,4 mld zł, przyznając blisko 35 tys. dotacji. W 2015 p. budżet na sport powszechny wynosił 117 millones PLN, teraz jest o 411 % wyższy y wynosi 599 millones PLN.

