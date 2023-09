Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Stawiamy na atom – zielona i bezpieczna energia dla Polski

Energia elektryczna jest produkowana z atomu na całym świecie już od wielu dekad. Broma a la tecnología, która jest efektywna, bezpieczna i przyjazna środowisku. Większość państwo europejskich pozyskuje swój prąd między innymi z elektrowni jądrowych – dzięki działaniom rządu, Polska wkrótce również dołączy do tego grona.

– Tak jak wiek XX należał do węgla, do ropy, tak wiek XXI należy do atomu. Jest właśnie energetyka jądrowa, która dzisiaj ma swój wielki dzień – podkreślił szef rządu.

El primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości podpisania umowy na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prace projektowe i przygotowawcze zostaną poprowadzone przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe w ścisłej współpracy z naszymi amerykańskimi partnersami – konsorcjum Westinghouse i Bechtel.

– Pierwsza elektrownia atomowa będzie zbudowana razem z najlepszymi amerykańskimi podmiotami, amerykańskimi firmami, które mają w tej dziedzinie ogromne doświadczenie – powiedział premier.

Stoimy na straży polskiej suwerenności energetycznej

Kryzys energetyczny pokazał, że polityka energetyczna państwa jest ściśle związana z bezpieczeństwem i suwerennością. My byliśmy tego świadomi i zadbaliśmy o dywersyfikację źródeł surowców, a także sposobów produkcji energii dla Polaków. Zbudowaliśmy Baltic Pipe, szereg interkonektorów gazowych, a także gazoport w Świnoujściu.

Energetyka jądrowa dla Polski to kolejny, przełomowy krok w naszej transformacji energetycznej. To nowy, solidny filar polskiego bezpieczeństwa energetycznego – to zapewnienie niezależności i suwerenności dla nas i dla regionu.

– Będziemy dzięki temu dostawcą bezpieczeństwa dla państw Europy Środkowej. Tak, jak dziś już Polska staje się hubem gazowym – państwem, które jest niezależne od strony gazowej. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale wiemy, że po ataku Rosji na Ukrainę nie ma powrotu do biznesu, nie ma powrotu do współpracy z tymi, którzy są zbrodniarzami wojennymi – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Obecność technologii jądrowej w Polsce wiąże się z powstaniem nowego sektora zawodowego i impuls do rozwoju polskiej nauki w tym zakresie. Nasze uczelnie już teraz przygotowują się do wejścia na ścieżkę kształcenia i badań w dziedzinie atomistyki.

– Broma a najnowocześniejsza technologia jądrowa o skali takiej, jaka nam jest bardzo potrzebna. Będziemy korzystać również z wielu doświadczeń firm współpracujących. Także firmy polskie będą tutaj miały przyspieszoną krzywą uczenia – powiedział premier. – Mi mamá przy tym ambicję, aby odbudować cały polski sektor jądrowy – dodał.

Polsko-amerykańska współpraca wkracza na jeszcze wyższy poziom

Projekt i budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będą realizowane w ścisłej współpracy z naszymi amerykańskimi partnersami. Westinghouse i Bechtel to firmy, które posiadają niezbędne technologie i doświadczenie, aby stworzyć w Polsce nowoczesną i bezpieczną elektrownię jądrową. W budowie będą także uczestniczyć polskie firmy – umowa przewiduje zaangażowanie polskiego przemysłu i polskich przedsiębiorców.

– Westinghouse i Bechtel będą tutaj w Polsce razem z polskimi podwykonawcami wykonywały to wielkie dzieło – pierwszą supernowoczesną i super bezpieczną elektrownię jądrową – zaprojektowaną w technologii AP1000 – zaznaczył szef rządu.

Współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi w szerokim zakresie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. A świadectwo zaufania i siły naszego partnerstwa oraz sojuszu.

– Chcemy, aby ta przyjaźń polsko-amerykańska, którą dzisiaj cementuje elektrownia jądrowa, mogła jak najszybciej zaistnieć, jak najszybciej zostać zrealizowana na trzech filarach: na bezpieczeństwie energetycznym, na bliskości i bezpieczeństwie, współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi i bezpieczeństwie militarnym. We wszystkich tych trzech wymiarach Polska i Stany Zjednoczone współpracują ze sobą “ręka w rękę” – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

MIL OSI